El joven atrincherado en Agost se quita la vida tras 36 horas de tensión
Fatídico desenlace del joven de 25 años que ha mantenido en vilo a toda Alicante
Agost (Alicante) ha vivido un desenlace trágico tras casi 36 horas de incertidumbre. El joven de 25 años que se había atrincherado en su domicilio desde la madrugada del martes se ha suicidado poco después de las 13:00 horas con una de las escopetas de caza que guardaba en su vivienda.
El suceso, que mantuvo en vilo a toda la comarca de la Vega Baja y a la provincia de Alicante, no derivó en ningún tiroteo con la Guardia Civil ni se registraron otros heridos.
36 horas de tensión en Agost
Durante más de un día, un amplio dispositivo de la Guardia Civil, junto a psicólogos y negociadores, intentó persuadir al joven para que entregara las armas y depusiera su actitud. Sus padres, hermano y otros familiares participaron activamente en los intentos de diálogo.
Pese a los esfuerzos, el joven decidió acabar con su vida, poniendo fin a un episodio que tuvo en máxima alerta a Agost y sus alrededores.
