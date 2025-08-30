COPE
Alicante - Novelda
Solazo y calor en Alicante te esperan este último fin de semana de agosto

Máximas de 32 °C y cielos despejados

Playa de El Postiguet de Alicante.
José Ramón Zaragoza

Alicante - Publicado el

1 min lectura

Este fin de semana pinta brillante en Alicante: cielos despejados y temperaturas cálidas, un escenario ideal para disfrutar al aire libre. Vamos con el pronóstico día por día:  

Sábado

El ambiente será mayormente soleado, con algunas nubes que no restarán protagonismo al sol.

Las temperaturas alcanzarán los 32 °C, con mínimas nocturnas agradables en torno a los 22 °C. Ideal para disfrutar de una mañana en la playa o una tarde en terrazas.

Domingo

El sol volverá a tomar el protagonismo, acompañado de un ambiente aún más cálido.  La máxima rondará los 31 °C, y las mínimas se acercarán a los 24 °C, perfectas para una tarde de paseo o un encuentro con amigos al aire libre.

