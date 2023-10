¿Saben los alicantinos qué conmemora el 9 d'Octubre?

¿Saben los alicantinos qué se celebra el 9 d'Octubre? Antes de un largo fin de semana con motivo del festivo por el día de la Comunidad Valenciana, COPE ha sacado sus micrófonos a las calles del centro de Alicante para preguntar si los ciudadanos conocen que se conmemora la entrada a la ciudad de Valencia del rey de Aragón Jaime I El Conquistador en 1238.

La gran mayoría de los encuestados dice no saber cuál es la conmemoración de este día. "No sé por qué tradición será el 9 d'Octubre", "no lo recuerdo", "no me lo sé bien del todo", "fue cuando Jaume I expulsó a los musulmanes de la Comunidad Valenciana", han sido algunas de las respuestas de la gente de la calle preguntados por el origen de la festividad.

No obstante, alicantinos y el resto de valencianos tendrán un fin de semana más largo de lo habitual con motivo del festivo y se espera tiempo agradable y mucha afluencia turística. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha preparado una serie de actos conmemorativos que ya han dado comienzo.

Actos conmemorativos en Alicante

Dancá, bailes populares y tradicionales, títeres, folclore y literatura centran las actividades de la celebración del 9 d'Octubre en Alicante. La octava edición de la lectura pública del ‘Tirant lo Blanc’ abrió este jueves los actos conmemorativos de la mano del vicealcalde, Manuel Villar, a quien siguieron concejales de los distintos grupos políticos, representantes de la Universidad de Alicante y de diferentes asociaciones, alumnos de la UA, y de los institutos El Pla, de Alicante; y del Gaia (San Vicente del Raspeig). La segunda sesión de la lectura ha continuado este viernes en el Centro Municipal de las Artes con alumnos de los institutos alicantinos ‘Jorge Juan’ y ‘Miguel Hernández’.

La tarde del viernes hay programadas cuatro actividades. A partir de las 18 horas está previsto un taller de danzas en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. Colabora la Federació de Folkore d´Alacant y está abierta a quien quiera participar. Se contará con la presencia de la Bellea del Foc, Belén Mora, sus Damas de Honor, e integrantes de la Federació de Fogueres.

Media hora más tarde será el Centro Municipal de las Artes el que albergue un teatro de títeres, a cargo de la compañía Rebombori Cultural. Seguidamente, y en este mismo espacio, será presentado el libro ‘Música i cor’, original del compositor alicantino Víctor Pérez. Los actos de este día finalizarán a las puertas del Centro de las Artes, en la misma Plaza de Quijano, con una muestra de folclore alicantino.

El programa de actos conmemorativos del día de la Comunidad Valencianafinalizará el lunes 9 d' Octubre con una dansà popular en la Explanada, que concluirá frente al auditorio de La Concha. La comitiva, que partirá desde la intersección con la Plaza de España, la encabezarán los Nanos i Gegants d´Alacant. Participarán grupos integrantes de la Federació de Folklore d´Alacant como ‘Cresol’, ‘Postiguet’, y las collas de dolçainers i tabaleters ‘Alacant’, ‘Benacantil’, ‘La Canya’, ‘L´Embolic’, ‘San Blas’ y ‘Sant Antoni d´Alacant’. También se contará con la actuación de la ‘Muixeranga d´Alacant’.