Motril se prepara para una 41 Media Maratón en la que se esperan casi 2.000 corredores

El Ayuntamiento de Motril celebró una rueda de prensa en la que se han presentado los últimos detalles de la 41ª Media Maratón ‘Ciudad de Motril’, una prueba que se celebrará el próximo domingo 19 de octubre, con salida a las 10 horas desde la Avenida Norman Bethune.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro; el teniente de alcalde del Área de Deportes, Daniel Ortega Moreno; el presidente de la Autoridad Portuaria Motril, José García Fuentes; el asesor de Deportes de la Diputación Provincial de Granada, Javier Vázquez; el responsable de la Fundación Miguel García, Francisco García; y el gerente de Aguas y Servicios de la Costa Tropical, Alejandro Jurado.

En esta edición la Media Maratón da un paso más en su trayectoria al volver, diez años después, a formar parte del Gran Premio de Fondo Diputación de Granada-Universo Lorca, lo que ha supuesto un impulso notable en la participación, pasando de unos cuatrocientos corredores en ediciones anteriores a rozar los 1.800 inscritos en la actualidad.

Además, aún es posible inscribirse hasta media hora antes del inicio de la prueba, adquiriendo el dorsal solidario por un importe de 10 euros, que irá destinado íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Este dorsal, sin chip ni derecho a trofeo, ofrece sin embargo los mismos servicios y el pack del corredor, que incluye camiseta edición especial 41ª MMC Motril, cortavientos, tote bag, bebidas isotónicas, bol de pasta, productos hortofrutícolas y medalla finisher.

En la presentación Luisa García Chamorro resaltó la “enorme importancia que ocupa esta prueba en el calendario deportivo motrileño, ya que se trata del evento que más deportistas aglutina en un solo día en la ciudad de Motril, lo que conlleva un importante esfuerzo por parte de este Ayuntamiento y de todas sus áreas municipales”, subrayando un especial agradecimiento a la Diputación provincial de Granada y a su presidente, Francis Rodríguez, por “permitirnos volver a incluir a la prueba en el circuito del Gran Premio de Fondo Diputación”.

Daniel Ortega quiso destacar el enorme esfuerzo de todos los que hacen posible esta carrera, subrayando que “detrás de la Media Maratón hay un gran equipo humano. Quiero agradecer especialmente a los trabajadores del Área de Deportes y a los más de cien voluntarios que colaboran cada año para que todo salga bien. Gracias a ellos, Motril puede presumir de una de las mejores medias maratones de Andalucía”.

García Fuentes señaló que ya son tres años consecutivos en los que la prueba finaliza dentro del Puerto de Motril: “Para nosotros es un orgullo acoger la meta de una cita tan importante. La Media Maratón proyecta la imagen de Motril y su puerto como espacios abiertos, llenos de vida y de deporte. Es una prueba emblemática para la ciudad y para toda la Costa Tropical”.

Javier Vázquez resaltó la satisfacción de poder incorporar la Media Maratón al circuito provincial, incidiendo en que “es un honor contar con una prueba de este nivel. Motril aporta calidad, historia y una gran organización, que sin duda enriquecen el calendario deportivo de la provincia”. Finalmente, algunos de los patrocinadores como Francisco García, responsable de la Fundación Miguel García, y Alejandro Jurado, gerente de Aguas y Servicios Costa Tropical, coincidieron en que “la Media de Motril es mucho más que una carrera, es una cita con el deporte, la salud y el esfuerzo compartido”.