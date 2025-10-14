tudela
El Urbanismo de Tudela se encuentra en un momento clave para la Ciudad: "Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; y la ciudad, que es el hogar público"
El concejal Zeus Pérez nos habla de fondos Europeos y distintos temas de la actualidad
Hoy ha visitado nuestros estudios el concejal de Urbanismo de Tudela, Zeus Pérez, para hablar de la obtención de fondos europeos y otros asuntos de interés y de actualidad.
Las obras en nuestros polígonos industriales, la nueva rotonda de Mercadona, la adjudicación, este viernes, de la reconversión de las antiguas piscinas municipales, del futuro de la planta de lodos, el ascensor de la calle Manresa son algunos de los temas que ha sacado a relucir.
Zeus Pérez, un político valorado en la ciudad tanto por el equipo de gobierno como por la oposición
