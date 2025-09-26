Riesgo de sanciones millonarias para Alicante: residuos de carne y pescado mezclados con cartón y vidrio en pleno Mercado Central

En pleno corazón de Alicante, en el Mercado Central, la gestión de los residuos ha encendido la polémica. Imágenes grabadas en las últimas semanas muestran cómo se entremezclan restos de carne y pescado con cartón, vidrio y envases en un único compactador, imposibilitando la separación adecuada para el reciclaje.

La práctica no solo incumple la normativa autonómica y europea en materia de residuos, sino que también puede derivar en cuantiosas sanciones económicas para la ciudad. Los socialistas advierten de que incluso se pondrían en riesgo hasta cinco millones de euros de fondos europeos Next Generation, destinados a la modernización del CETRA y del vertedero de Alicante.

El sistema actual, que recuerda a modelos de los años 90, contrasta con el esfuerzo de otras ciudades que avanzan hacia recogidas selectivas más modernas y sostenibles. Mientras tanto, los comerciantes del mercado se ven obligados a depositar todo tipo de residuos en un único contenedor, lo que imposibilita cualquier intento de reciclaje.

Ante esta situación, el principal grupo de la oposición ha exigido a la Conselleria de Medio Ambiente la apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Alicante y la implantación inmediata de un sistema de recogida separada en el Mercado Central.

“Mientras se multiplica la tasa de la basura que pagan las familias alicantinas, se mantiene un sistema obsoleto, ilegal e ineficaz”, ha denunciado el edil socialista Raúl Ruiz, quien además advierte de las graves consecuencias económicas y medioambientales que puede acarrear la gestión actual.

El debate se abre hoy a la ciudadanía en un coloquio en la librería 80 Mundos, donde se analizará si el servicio de recogida y tratamiento de residuos en Alicante está a la altura del precio que pagan los vecinos.