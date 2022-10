Un restaurante de Alicante, entre los mejores locales de lujo de España según TripAdvisor

La pasada semana Tripadvisor publicaba su lista de premios Travelers Choice Best of the Best España, el máximo reconocimiento que cada año otorga la web a los restaurantes de alta gama. Entre los galardonados se ha colado el restaurante alicantino Templo en la séptima posición, compartiendo este Top Ten con referentes gastronómicos como Martin Berasategui, Versátil, A Capela, La Gaia o El Xato, reconocidos con estrellas Michelin y soles Repsol.

Los premios Travelers Choice Best of the Best están basados en la opinión que publican los viajeros durante un período de doce meses y reflejan ‘lo mejor de lo mejor’ en función de la calidad de la cocina, la atención en sala y la satisfacción del cliente.

Situado en pleno centro de Alicante, Templo se ha convertido en un lugar de peregrinaje para degustar las mejores carnes de la provincia, siendo estas el eje central de su cocina, a la que se suman una veintena de platos elaborados de forma artesanal con materias primas de alta calidad obtenidas de proveedores y agricultores locales.





Para su propietario, Ángel García, abrir un restaurante especializado en carnes en una ciudad como Alicante, cuya gastronomía se caracteriza por los arroces y los productos del mar ,supuso un gran reto, pero su bagaje en el sector de la exportación de hortalizas le aportó una visión global de la gastronomía que le sirvió de base para crear un restaurante especializado en carne de la mejor calidad, siguiendo la tendencia de los que le gustaba visitar durante sus viajes de negocios en Estados Unidos, Canadá, Australia y gran parte de Europa.

Según sus palabras “recibir un reconocimiento con este supone una enorme satisfacción y viene a reforzar que nuestro trabajo diario, siempre enfocado a la satisfacción total de nuestros clientes, está dando resultados”. García colabora con las mejores cárnicas del país para seleccionar las piezas, tras estudiar sus características y darles el tiempo y las técnicas de maduración que necesitan, se convertirán en auténticas joyas gastronómicas en las mesas de Templo.