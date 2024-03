Lo que debes saber para hacer frente a un incendio

¿Permanecer en casa? ¿Intentar salir? ¿Encerrarse en una habitación o mejor en la terraza? ¿Qué es lo que debemos hacer a la hora de un incendio en nuestra vivienda o en nuestro bloque de pisos? Pues aunque no todos los fuegos son iguales, ni tampoco el humo que se genera, la medida más común para todos es avisar cuanto antes al 112, el teléfono de emergencias, porque "cada minuto que se pierde en la llegada de efectivos es oro", según explica a Cope el oficial de formación del Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia de Alicante, Cesar Alcaraz.

Otra de las medidas de autoprotección más segura y rocomendable, por raro que parezca, es la de "autoconfinarse en una habitación. El confinamiento es lo más eficaz en la mayoría de los casos porque las viviendas están preparadas para sobrellevar los incendios que pueden producirse. Lo vemos a menudo", explica Alcaraz para quien el fuego de Valencia en el que el confinamiento no funcionó "fue atópico e insólito".

Contra pronóstico la mayoría tendemos a intentar salir fuera de la vivienda, algo que es recomendable si el incendio se produce en nuestra propia casa. Al hacerlo, al escapar, es fundamental "ir cerrando las puertas y ventanas que se van encontrando al paso. De esta manera le quitamos el oxigeno al fuego que es de lo que se alimenta".

Si optamos por salir, por intentar escapar, hay que tener claro también que no haya humo en la escalera e intentar protegernos con una toalla húmeda. "Yo también recomiendo que cuando se salga de casa, se cierre la puerta y nos guardemos la llave en el bolsillo porque puede ser que nos toque volver porque el humo o el fuego no nos deje seguir avanzando".

Si no se puede seguir avanzando porque el humo dificulta el paso, lo mejor es dar la vuelta. "Todos los humos son peligrosos y lo que nos encontramos es que mucha gente sobrevalora su capacidad, se cree que puede seguir, y eso no es cierto". Si hay humo, no se tiene que continuar avanzando porque se puede morir por inhalación.