El olor lo delató: caen 400 plantas de marihuana en un chalet de Villajoyosa

La Guardia Civil ha desmantelado en Villajoyosa una sofisticada plantación de marihuana instalada en el sótano de un chalet propiedad de una entidad bancaria. La operación, bautizada como Watermont, se ha saldado con la intervención de 400 plantas en avanzado estado de floración y la detención de un hombre de 28 años con antecedentes por hechos similares.

La investigación comenzó en agosto, tras la denuncia de un vecino que sufría facturaciones de hasta 8.000 euros por un enganche ilegal de agua procedente del chalet. Poco después, la empresa eléctrica de la zona alertó también de consumos anómalos que evidenciaban un fraude masivo de fluido eléctrico.

Los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana en el inmueble durante la vigilancia. Al registrar la vivienda, descubrieron un complejo cultivo “indoor” dotado con lámparas de alta potencia, extractores, sistemas de ventilación y filtros valorados en varias decenas de miles de euros.

El detenido, acusado de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico e hídrico y daños, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villajoyosa, que ha decretado su puesta en libertad. La operación sigue abierta y no se descartan más arrestos.