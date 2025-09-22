Muere el padre de los dos menores accidentados en el choque frontal de Benissa

Imagen de uno de los coches accidentados en el choque frontal.

Uno de los heridos graves en el accidente de este domingo en la N-332 a la altura de Benissa ha fallecido. Se trata de un varón de 56 años que conducía uno de los vehículos implicados en el que también viajaban sus dos hijos menores de edad, que se recuperan en el hospital.

Los servicios sanitarios evacuaron a los seis heridos al Hospital de Dénia. En el trayecto en ambulancia el fallecido sufrió una parada cardiorrespiratoria de la que no pudo recuperarse.

En el otro coche, que según las primeras investigaciones sería el causante del accidente, viajaban dos jóvenes de 21 y 25 años. Ambos se encuentran estables y en observación.

El accidente se produjo sobre las 20:30 horas de este domingo en la salida de Benissa.

En el accidente también se vieron implicados otros dos vehículos. 5 dotaciones de bomberos de los parques de Benissa y Dénia se desplazaron hasta el lugar del siniestro. También intervinieron unidades de la policía local de Benissa y la Guardia Civil.