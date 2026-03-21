Un incendio originado en una leñera afecta a tres viviendas en Caminomorisco (Cáceres)

Tres viviendas han resultado afectadas con daños materiales por un incendio declarado en la leñera de una de ellas. El fuego se ha originado en el sótano de un inmueble, según ha informado el 112 Extremadura. A consecuencia del suceso, una mujer de 80 años ha tenido que ser asistida por un ataque de ansiedad, aunque ha recibido el alta en el mismo lugar de los hechos.

Amplio dispositivo de emergencias

Tras recibir la llamada de alerta, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado de inmediato un gran número de medios. Al lugar se han desplazado dotaciones de bomberos del SEPEI de Cáceres, con dos autobombas pesadas y dos ligeras de los parques de Coria y Plasencia, un vehículo de mando y un total de 12 efectivos.

El operativo ha contado también con la participación de un retén de INFOEX de Caminomorisco, efectivos de la Guardia Civil y una unidad medicalizada del 112 con base en la misma localidad, que ha sido la encargada de atender a la mujer afectada.