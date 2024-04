Mazón intensifica el pulso para tener la segunda pista del aeropuerto

La nueva base de easyJet en el aeropuerto de Alicante ha servido para intensificar el pulso entre el Gobierno central y el autonómico a propósito de la segunda pista en el aeródromo alicantino.

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha anunciado este miércoles que a finales del mes de abril y principios de mayo la Cámara de Comercio y la Generalitat Valenciana presentarán un estudio de impacto y necesidad de esta infraestructura.

Un estudio con datos que "demuestran que ya no admite ni un minuto más que no haya una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y no admite ni un minuto más que no haya una ampliación del aeropuerto de Manises. No lo admiten. No por reivindicación, sino por necesidad. No por reivindicación, sino por convicción, por capacidad de crecimiento, para que muchos otros destinos puedan seguir mirando a la Costa Blanca, a la Comunitat Valenciana", ha dicho Mazón.

Por tanto, ha anunciado que presentarán ese estudio, ese impacto, que "demostrará no solo las posibilidades que tenemos de ponerse en marcha, sino las posibilidades que perdemos, y ya hemos perdidos de que no se hayan puesto en marcha".

"No solo las opciones de crecimiento que tenemos con estos dos nuevos requisitos, que ya son exigibles, sino todas las opciones que ya desgraciadamente hemos perdido o podemos acabar perdiendo si eso no ocurre", ha expuesto.

"Eso, este destino leal lo va a hacer como siempre, lo va a presentar con profesionalidad, con rigor, con los datos que justifican y que demuestran que podemos y debemos seguir siendo ambiciosos", ha subrayado.

Pilar Bernabé se defiende

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo central "trabaja de forma leal y coordinada con todas las administraciones para garantizar las mejores infraestructuras para el aeropuerto de Alicante-Elche".

"Es un día en que es importante que se sepa que, en la Comunitat Valenciana, todas las administraciones, independientemente del color político, colaboran para garantizar el crecimiento de la provincia de Alicante”, ha asegurado.

Bernabé ha destacado también "el compromiso" del Ejecutivo central con la conectividad sostenible. Para el Gobierno de España, ha manifestado, "la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante con la ciudad es una actuación fundamental”. Por ello, ha recordado que se incorporó como obra prioritaria dentro de la Red Transeuropea de Transportes.

"Se trata -según ha dicho la delegada- de una obra estratégica que recibe fondos Next Generation y que, como tal, estará concluida en 2030”, ha afirmado.