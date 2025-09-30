Marihuana a gran escala en Alicante: producían hasta 100 kilos de cogollos cada 3 meses

Golpe policial al narcotráfico en la provincia. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal con una amplia red de cultivos hidropónicos de marihuana en Elda, Petrer, Novelda y Aspe, logrando incautar 2.270 plantas en distintas fases de crecimiento. La organización, integrada por nueve personas —uno de ellos menor de edad—, tenía capacidad para producir entre 50 y 100 kilos de cogollos cada trimestre.

Una infraestructura criminal a gran escala

Los agentes del Grupo 1º de Crimen Organizado de la UDYCO de Alicante confirmaron que la red utilizaba hasta 14 inmuebles como centros de cultivo, almacenaje y “guarderías” para la droga. Incluso habían habilitado una sala especial con 25 plantas “madre” para garantizar esquejes de calidad.

Fraude eléctrico y riesgos para los vecinos

El entramado defraudaba fluido eléctrico manipulando contadores para mantener en marcha la compleja instalación de luces, extractores y sistemas de riego, con el consiguiente riesgo de incendios y daños para la seguridad vecinal.

Operativo coordinado en cuatro localidades

La operación culminó con ocho registros simultáneos —cinco en Elda y el resto en Petrer, Novelda y Aspe—, que permitieron incautar también cogollos preparados para su distribución, material eléctrico valorado en más de 100.000 euros y 1.800 euros en metálico.

Los principales arrestados ya han pasado a disposición judicial en Elda, mientras que el caso del menor de edad ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores de Alicante.