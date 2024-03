Marcos Zaragoza, alcalde de Villajoyosa: "Sentí pánico cuando me avisaron del fuego"

El devastador incendio de Campanar en Valencia sigue en la retina de todos. Las imágenes del fuego devorando dos torres de edificios a plena luz del día siguen presentes al igual que el recuerdo de las diez personas fallecidas, entre ellas una familia completa de cuatro miembros. Ese temor es el que volvía a Villajoyosa pasadas las dos de la madrugada cuando un incendio se declaraba en una vivienda de una torre de 24 alturas. "Me entró pánico cuando durante la noche me avisaron del incendio", explica en declaraciones a Cope el alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza. También a él se le vinó a la cabeza el fuego de Valencia "aunque no hay paralelismos entre uno y otro. En este caso el edificio estaba construido de otra manera y el fuego sólo ha afectado a la vivienda en la que se ha originado y a alguna zona común, pero no se ha expandido. Es todo de hormigón", añade el primer edil que ha decretado tres días de luto en el municipio por la muerte de las tres personas que vivían en el piso siniestrado: un niño de cinco años, su padre y su abuela. Todos de nacionalidad española.

Aunque el fuego se ha producido de madrugada, mientras los vecinos dormían, lo cierto es que el sistema contra incendios del edificio ha funcionado y la alarma ha sonado para avisar. Las 120 personas que fueron evacuadas por seguridad ya ha vuelto a sus viviendas.

También el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Carlos Mazón, ha trasladado "todo el calor y todo el apoyo de toda la Comunidad Valenciana" al municipio de Villajoyosa. Desde primera hora de la mañana ha estado en comunicación con el alcalde del municipio para conocer la situación del siniestro. "Vamos a reaccionar de nuevo con rapidez y vamos a estar con toda la gente de la Vila", ha señalado, y ha informado de que la Generalitat ha decretado tres días de luto oficial y ha trasladado la solidaridad de la Comunitat Valenciana con los familiares de las víctimas y todos los afectados.



"¿Cómo puedo utilizar yo esta mañana la palabra afortunadamente no ha ido a más cuando hay una familia entera que ya no nos lo va a contar?", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado el "tobogán emocional" que está viviendo la Comunitat y un momento "difícilmente interpretable". Mazón ha pedido asimismo que no se busque "un patrón" en estos dos sucesos, porque ha asegurado que "no lo hay".