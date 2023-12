Los consejos de los expertos para las comidas de Navidad: Mantener los hábitos de vida y deporte

Nos acercamos a los días más importantes de la Navidad, días en los que se disparan los excesos en alimentación y se abandonan hábitos de vida saludable como la práctica de ejercicio físico; siendo este último, junto con la moderación, claves para superar con éxito y salud esta época del año.

La comida en Navidad nos ofrece una oportunidad excepcional para disfrutar en familia, sin necesidad de abusar de los excesos en comida y alcohol.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición lleva años recordando que los españoles engordan entre dos y cuatro kilos durante la época navideña, lo que representa el 80 por ciento de la ganancia de todo el año, especialmente visible en personas con sobrepeso previo, debido al incremento de comidas con familiares y amigos.

Es importante no cambiar los hábitos de alimentación y ejercicios habituales. No deberemos saltarnos ninguna comida, y tendremos que mantener en la medida de lo posible una regularidad horaria, reservando los “excesos” sólo para las fechas más señaladas. Cuando podamos elegir, siempre es mejor almuerzos abundantes a cenas, ya que tendremos más tiempos para intentar quemarlo.

Consejos

Comienza por planificar lo que vas a cocinar y controla la cantidad de alimentos que se van a comer el día de casa celebración. De este modo evitarás que estas preparaciones sigan presentes en tu nevera durante los días o semanas siguientes.

Lo mismo sucede con los turrones y polvorones. Planifica la compra y disfrútalos cuando corresponda y con moderación. Evita que esos dulces sigan en tu casa durante enero y así evitar su consumo. Un comienzo de año más saludable, con información, sobre cómo hacer más fácil el abandono de un mal hábito de salud, con un plan de alimentación actualizado, también pasa por tener una despensa más pequeña.

La clave para no excederte está en los entrantes, si son ligeros y abundantes se controlarán más los excesos a la hora de los platos fuertes. Intenta que la base sea ensaladas, mariscos y carnes magras.

A la hora de servirte, trata de no llenar los platos. Mantener las cantidades de alimentos que acostumbras servirte en tu alimentación diaria, es una buena opción.

Limita las copas de vino y otro tipo de bebidas alcohólicas durante las comidas e intenta que tu bebida principal sea el agua. Con respecto a las bebidas es importante recordar la necesidad de beber agua, entre 1,5 y 2 litros diarios. Utilizar hielos es también positivo, así como tomar infusiones tras las comidas. Cuidado con el alcohol, no consumirlo en exceso.

Será bueno seguir unos principios básicos como son, probar pero no comer; de todo, pero poco; y no llenarse a tope. Siempre compensar una comida en exceso con la siguiente que sea lo más ligera posible, y no saltarse ninguna ingesta, ni siquiera la merienda. Y sobre todo, compensar con movimiento.

Si en estos días se come más, moverse también más será una forma fantástica de compensar, y de llegar al final de estas fiestas sin tener que arrepentirse de nada. El ingrediente final para superar de la forma más saludable las navidades será cuidar el descanso, dormir las horas necesarias, ya que esto siempre es sinónimo de bienestar y salud.

Y para finalizar, simplemente recordar que nadie puede vivir a dieta, pero todos podemos vivir más y con buena salud, si elegimos mejor lo que comemos.