Así sonaron los tres goles de la victoria del Racing ante el Málaga en COPE Cantabria: "Traigan la corona..."

El Racing se reencontró con la victoria en El Sardinero con una actuación convincente y cargada de emoción. El conjunto de José Alberto se impuso por 3-0 al Málaga, firmando un triunfo balsámico que corta la mala racha de resultados y devuelve la sonrisa a un estadio que volvió a disfrutar de su equipo.

No era un partido más. El Racing venía de dos derrotas consecutivas en casa y de sumar un solo punto en las tres jornadas anteriores. Por eso, el ambiente antes del encuentro estaba lleno de expectación. Antes de arrancar, se guardó un minuto de silencio en memoria de Raúl Ramírez, joven guardameta del CD Colindres, fallecido esta semana. El gesto, respetuoso y emotivo, dio paso a una tarde en la que el fútbol, por fin, volvió a premiar al conjunto cántabro.

El inicio no fue sencillo. El Málaga salió mejor plantado, con dominio de la pelota y más claridad en los primeros compases. El Racing tardó en asentarse, con dificultades para mantener la posesión y conectar con sus hombres de ataque. Sin embargo, la historia del partido cambió justo antes del descanso: el exracinguista Javi Montero fue expulsado por una dura entrada sobre Andrés Martín, tras revisión del VAR. La acción dejó al Málaga con diez jugadores y al Racing con una sensación de oportunidad que no desaprovechó.

Con superioridad numérica, los verdiblancos tomaron el control tras la reanudación. A partir de entonces, el dominio fue total. La afición acompañó cada ataque, consciente de que el gol estaba cerca. Y llegó en el minuto 61, en una jugada con sello de autor: pase filtrado de Íñigo Vicente, error del portero Herrero y Villalibre, atento al rechace, puso el 1-0 para desatar la euforia en la grada.

El tanto liberó al equipo y el Racing empezó a gustarse. Apenas trece minutos después, Jeremy hizo el segundo. Lo hizo tras una gran internada de Salinas por la izquierda, que centró al área pequeña para que el delantero empujara el balón al fondo de la red. Con el Málaga desbordado, el Racing siguió apretando y la sentencia llegó a falta de cinco minutos para el final: Andrés Martín recibió un nuevo pase de Vicente, regateó al portero y anotó su sexto gol de la temporada, cerrando así una tarde perfecta.

El 3-0 fue más que un resultado. Supuso una descarga emocional para un equipo que necesitaba reencontrarse con su fútbol y recuperar confianza. Además, por primera vez en la temporada, el Racing consiguió dejar su portería a cero, una señal de solidez que el vestuario llevaba tiempo persiguiendo.

El triunfo sitúa al Racing en la parte alta de la clasificación, empatado con el Deportivo de La Coruña, y refuerza la sensación de que el proyecto de José Alberto mantiene rumbo firme. El técnico destacó tras el partido el esfuerzo colectivo y la madurez del equipo, que supo manejar los tiempos y aprovechar su superioridad numérica.

COPE Cantabria contó el encuentro en directo desde los Campos de Sport, con Jaime del Olmo dirigiendo la retransmisión y Álex García narrando los goles con la emoción de las grandes tardes. Desde el primer minuto, la antena de COPE volvió a vibrar con cada jugada y con la energía de una afición que empujó hasta el final.

El Sardinero volvió a rugir. Tres goles, tres puntos y la sensación de que este Racing sigue muy vivo. Una tarde de fútbol y emociones que, como siempre, vivimos contigo, en COPE Cantabria.