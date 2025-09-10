Le roban su móvil unos minutos en Alicante… y lo usan para difundir sus fotos más privadas

La Policía Nacional ha detenido en Denia a dos jóvenes, de 19 y 20 años, acusados de un delito de revelación de secretos tras apropiarse de imágenes íntimas del móvil de una amiga y difundirlas sin su consentimiento.

Los hechos se remontan al verano pasado, cuando una pareja denunció que un vídeo íntimo suyo y varias fotografías privadas habían empezado a circular entre su círculo de amigos. La víctima explicó que todo comenzó una noche de fiesta, cuando dos conocidos se quedaron con su teléfono móvil durante unos minutos. No sospechó de nada: eran amigos y confiaba en ellos.

Sin embargo, durante ese tiempo, los jóvenes accedieron a la carpeta oculta del dispositivo y, aprovechando que conocían su código de desbloqueo, transfirieron las imágenes privadas a sus propios terminales a través de una aplicación que no deja rastro de envío.

La filtración salió a la luz cuando otra amiga informó a la pareja de que el vídeo íntimo estaba siendo comentado y compartido en su entorno cercano. Fue entonces cuando los afectados decidieron denunciar.

Los agentes encargados del caso interrogaron a testigos y confirmaron las sospechas: los dos jóvenes eran los responsables. Tras ser plenamente identificados, fueron detenidos en Denia y puestos a disposición judicial.

La investigación ya ha sido remitida a los juzgados de instrucción y a la Fiscalía de Menores, dado que uno de los acusados era menor en el momento en que se produjeron los hechos.

Este caso refleja cómo un gesto de confianza puede convertirse en una vulneración grave de la intimidad y cómo la difusión no consentida de imágenes privadas tiene consecuencias legales.