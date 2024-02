Huelga de pescadores en Villajoyosa, Calpe y Altea

Los pescadores alicantinos también dicen !basta!. No pueden más. Un mes después de que la Comisión Europea publicara el borrador en el que se confirmaba el recorte de días laborales para los buques de arrastre del Mediterráneo en un 40% este 2024, el sector pesquero ha decidido unirse al movimiento de protesta iniciado por los agricultores y también han puesto rumbo a Madrid. Unos 60 pescadores de la provincia se han ido a la capital para mostrar su malestar por la merma de días en los que pueden salir a faenar. " Con sólo 125 jornadas en las que se nos permiten trabajar no hay ninguna empresa que pueda salir adelante. No es viable. Lo único que pretende Europa es terminar con la pesca del Mediterráeno", explica Felipe Solbes, vicepresidente de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa.

Los representantes del sector secundan la manifestación con una pancarta bajo el lema ‘’Por el futuro de la pesca, la acuicultura, las pescaderías y la salud de los consumidores en España’’. Entre sus peticiones, el sector destaca que se reconozcan los sacrificios realizados en los últimos años por los pescadores, gracias a los cuales se ha podido lograr que la mayoría de las poblaciones de peces se exploten de forma sostenible desde el punto de vista biológico; que la UE cambie el rumbo de sus políticas, en particular de la Política Pesquera Común (PPC) y de la política medioambiental; y que los productos procedentes de las importaciones cumplan con los mismos requisitos que los productos de la UE.

En Alicante el sector, además de la manifestación, también están de huelga en Villajoyosa, Calpe y Altea, donde las embarcaciones permanecen amarradas a puerto durante toda la jornada.

Con esta manifestación, que coincide con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en Bruselas, se pretende reforzar ante la UE las reivindicaciones comunes que tiene el sector agrario y pesquero.