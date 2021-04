Hosbec pide que el programa del Imserso sea prioritario para la reactivación del sector

La patronal hotelera Hosbec ha reclamado en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el programa de vacaciones sociales del Imserso forme parte de la estrategia para la recuperación turística.

En la misiva, la patronal considera "inadmisible la pasividad" del Ministerio de Asuntos Sociales en relación con este programa vacacional. El presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha insistido en que las políticas de reactivación del turismo deben ser "prioritarias" para el Ejecutivo central y sostiene que en ese marco debe encuadrarse la próxima anualidad del programa de vacaciones de mayores.

Según Mayor, el plan de vacunación establece que los mayores de 65 años serán los primeros que puedan haber completado el proceso de inmunización y, por consiguiente, "estarán en disposición de viajar para el próximo otoño-invierno".

Ante esa situación, Hosbec pide el diseño y la puesta en marcha de una anualidad extraordinaria del Programa de Vacaciones de Mayores que comercialice 1,5 millones de plazas. "Lejos de ser un gasto, será la inversión más rentable que ponga en marcha ese Gobierno porque proporciona vacaciones a un segmento muy castigado en la pandemia y permitirá a las arcas del Estado recuperar 1,52 euros por cada euro invertido", según esta patronal.

Reactivación del sector turístico

Mayor ha señalado que, si para el programa son necesarios 110 millones, "la Hacienda Pública recuperará al menos 167 millones" en cotizaciones de los trabajadores que se activen, impuestos, efecto arrastre en sectores satélites y prestaciones por Erte que se dejarán de pagar.

El presidente de Hosbec solicita en la carta que el programa del Imserso "deje de ser marginal y tratado como política social para ser considerado un programa estratégico de indudable calado económico, laboral y social". Mayor estima, además, que debe ser liderado por la Presidencia del Gobierno, en colaboración con Economía, Hacienda, Turismo y Política Social.

Hosbec ha expresado su cansancio de "reivindicar lo evidente" y ha asegurado no entender cómo la clase política española "no es capaz de ver" la "efectividad y lo que es justo para nuestra industria". "Quien no sepa hacerlo, después de 30 años, lo que tiene que hacer es dimitir", ha sentenciado Mayor.