Gastrogumi: Valencia Once, Alicante

"Aquí os dejo como cada fin de semana; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Bienvenidos a Valencia Once"

EL LUGAR donde siempre se come a gusto y bien. Nadie es infalible, en esto de la restauración hay días y días, pero si quieres regularidad, producto fresco, variedad de platos, sabores sabrosos y reconocibles, Restaurante Valencia Once es tu sitio. Ubicado en la calle y número que lleva su nombre, se encuentra justo detrás del coso taurino de Alicante y, puedo asegurar, que en este restaurante también se hacen muy buenas faenas.

LA EXPERIENCIA en Restaurante Valencia Once, en estos tiempos tan complicados de aunar, seguridad para el comensal, comodidad y buen trato se cumplen a la perfección, el lugar es amplio y permite una distancia entre mesa y mesa más que considerable, el detalle, (adjunto foto) de tener sobre el plato las herramientas de trabajo dispuestas, cuchillo y tenedor perfectamente desinfectado y empacados individualmente, da una sensación de seguridad extra en los protocolos covid de este restaurante emblemático. La atención de José Antonio López Díaz (Toni), gerente y vástago del artífice y fundador de esta maravilla de lugar José Antonio López García. Toni es siempre cordial y profesional, así como Iván Lumbier (sala) que estuvo pendiente y al cuidado de cada detalle durante la comida. Este es otro de los restaurantes que he conocido desde bien joven, corrían finales de los ochenta, cuando papa Pepe (el Delfín) nos llevaba semanalmente a tomar en su barra unas tapas sensacionales en frescura y elaboración, antes de la extraordinaria remodelación que se llevó a cabo en el año 2001. Restaurante Valencia Once lleva alegrándonos la vida más de 37 años, que se dice pronto, y a tenor de nuestra última visita he de decir que sigue en muy buena forma.

LA CARTA de Restaurante Valencia Once es amplia de espíritu sápido y variada de hechuras honestas y tradicionales, cubre cualquier apetencia puntual, ya sea “ir a setas o a Rolex”. Me explico: En Valencia Once, puedes comer si te apetecen simplemente unas tapas variadas, pero si vas con ganillas de guiso casero, de buena carne o pescado te va a encantar y si ya quieres darte un homenaje de marisco fresco o frutos variados del mar, lo vas a bordar. Sus proveedores fundamentalmente del Mercado Central alicantino de toda la vida, siempre han garantizado una materia prima de buenísima calidad, que elaboran con especial destreza sus chefs titulares, Miguel Ángel Rodríguez y José Miguel Cabrera. Nuestra visita concurrió en lunes (día tradicionalmente complicado para encontrar variedad en pescado y marisco bien fresco, porque las barquitas no faenan habitualmente en fin de semana, que los hombres de la mar también tienen su derecho al descanso), esto no quiere decir que no encontremos productos de primerísima calidad en los restaurantes, en cualquier caso, decir que optamos fundamentalmente por lo carnívoro (me apetecía mucho) con la excepción de otra de mis pasiones culinarias, los calamares a la andaluza que en este caso, los elaboran como dios manda (buen rebozado y sin excesos de aceite, SIN EXCESO DE ACEITE ¡¡Cojonas!! ) !!Qué ricos!!. También fulminamos una ensalada de capellán estupendísima. Os adjunto como siempre el enlace con la carta para que os hagáis una idea de la variedad en Valencia Once, si decidís visitar este agradable “restorán” (como decían nuestros mayores). A mi particularmente me entusiasmaron las manitas de cerdo con foie y un rabo de toro con mucho fundamento (adjunto fotos). Comida que sabe a comida de siempre, una maravilla… Restaurante Valencia Once. C/Valencia, 11. Alicante 965 21 13 09 – www.valenciaonce.com

EL VINO es una cosa maravillosamente apropiada para el hombre si, en tanto la salud como en la enfermedad, se administra con tino y en su justa medida, así lo dijo Hipócrates. Con tino y justa medida, esta semana probamos un tinto armonioso elaborado con uvas 100% tempranillo de las parcelas de la zona este de la Ribera del Duero. Valle de Nabal, es un vino que me gusta. Invita a la degustación tranquila y placentera, a la conversación amiga y a la poesía improvisada. Un ribera color picota que satisface tus papilas gustativas con amabilidad y cortesía. Probé hace un par de años a su hermano mayor Nabal Crianza y me enamoré perdidamente. La familia Navarro Balbás es, sin duda, toda una garantía de saber hacer. Tendré que seguir de cerca la evolución y la elaboración de los vinos de esta joven bodega asentada en Gumiel de Izan, Burgos, igual tengo familia allí y no lo sabía (jejeje). Sin duda, sus vinos concuerdan mucho con mis genes y preferencias. Valle de Nabal 2016. 24€ puesto en mesa. www.bodegasnabal.com

EL COMENTARIO Quiero aprovechar el comentario de esta semana para hacer dos aclaraciones. Me han llegado un par de semi-criticas. La primera diciéndome que no describo al detalle los platos a los que hago referencia ni sus correspondientes elaboraciones. Respondo rápidamente: Esta página semanal se sustenta de mi percepción personal sin más, unas veces estaré acertado y otras no, según vuestro propio criterio y lo respetaré siempre, faltaría plus. Aquí no hay crítica gastronómica como tal, ni académica ni de medio pensionista, expongo simplemente mi experiencia puntual en cada lugar, glotona y emocional, tan sencillo como eso. La segunda cuestión va encaminada a lo mismo, me recrimináis que con los vinos que destaco no doy una información reglada y profesional de los mismos. Vaya, que no muestro la cata fetén de los vinos. ¿Sabéis por qué? Porque particularmente nunca me ha gustado y porque creo que hay demasiados pseudo-profesionales de la sumillería que nos cuentan unas milongas bananeras con una retórica y un pijerío esnobista descomunal que no se ajustan a mi manera de entender el vino. Mi filosofía es muy básica, pero me funciona. A mí me gusta lo que me gusta en el preciso momento en que me gusta, es decir, para mí el mejor vino es el que se termina y has disfrutado, sea de 2 euros o de 100. Puedo aseguraros que he probado vinos muy recomendados por los gurús de la enología cuántica que aquí no veréis reflejados jamás y que me han parecido un horror en su calidad precio y en mi particular percepción sensorial. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero también he decirles que en Gastrogumi solo servimos mucho cariño y sobre todo HONESTIDAD. Espero quede aclarado y no me deis mucha más caña (los “critipowers”), que soy muy sensible a los gilipollas. Mi apoyo a la hostelería fetén, a los buenos productores y a los trabajadores artesanos del campo y de la mar es y será siempre incondicional. Abstenerse filfas culinarias y mercadotecnias vinateras varias.