Gastrogumi: El Sorell, Alicante

"Aquí os dejo como cada fin de semana; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Hoy, restaurante El Sorell, en Alicante"





EL LUGAR donde ahora se puede disfrutar de la cocina y el buen hacer es restaurante El Sorell. Se encuentra ubicado en un emplazamiento con un significativo pasado gastronómico, allí he tenido la oportunidad en tiempos pretéritos de disfrutar de una extraordinaria pizza financiera especialidad de la mítica Pizzería Las Campanas o un marisco espectacular en la época dorada del singular restaurante Emilio. Es desde el 2016 cuando restaurante El Sorell decide su traslado a las actuales instalaciones de la calle Deportista Alejandra Quereda 16, con amplios salones polivalentes y una gran terraza perfectamente equipada y diseñada que permiten con agrado y disponibilidad, la suerte de la buena comida; en pareja, en familia o bajo el paraguas de cualquier tipo de celebración o evento.













LA EXPERIENCIA en restaurante El Sorell tiene la solvencia de más de 60 años al pie del cañón en el ámbito del sector gastronómico. D. Vicente Más (hoy uno de los decanos de la gastronomía alicantina) recalaba en 1961 como administrador del mítico y laureado restaurante el Delfín. Más tarde sobre la década de los 90 se haría cargo del restaurante Fiesta en la Avenida de Dénia que, finalmente y fruto de su trabajo y esfuerzo, convertiría en la marca actual como Grupo Sorell, conformado por el restaurante que hoy nos ocupa, sus servicios de catering, la cafetería y las cenas conciertos en nuestro entrañable Castillo de Santa Bárbara o la icónica cigarra, bar del centro cultural de “Las Cigarreras”. Para no hacerme muy pesado, concluyo este apartado aseverando que D.Vicente Más es uno de los sabios de nuestra gastronomía actual, donde muchos tendrían que aprender, como así lo han hecho su familia directa: su hija Irene Más y ahora también su nieto Álvaro Garrigós Más, actualmente al frente del día a día de este trasatlántico de la gastronomía de la terreta. Mi última experiencia en restaurante El Sorell fue hace algunos días con motivo de una celebración familiar (cumpliendo todas las medidas preventivas sanitarias). Menú cerrado, a un precio sin competencia y de una calidad, como hacía tiempo que no disfrutaba. Dicho queda. Por si quieren hacer la prueba gustativa y vivir la experiencia un día de estos, disponen de varios menús cerrados, tanto para comidas como para cenas, que van desde los 26€ el más asequible hasta los 50€ el más cargado de bombo. Y termino con dos recomendaciones más: si tienen a la vista cualquier celebración o evento (cuando las restricciones sanitarias lo permitan fetén) no dejen de consultar a restaurante El Sorell, siempre harán lo posible por satisfacerle en lo gastronómico y por supuesto en lo económico (por tener siempre opciones que no quede). Y segunda, tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Si la dichosa pandemia evoluciona positivamente, no dejen de saborear la experiencia de las cenas Sorell en las noches del Castillo; la luna, nuestro castillo de Santa Bárbara, unas ricas viandas en nuestra mesa y conciertos en directo... que más se puede pedir. ¡Alicante forever!

LA CARTA de restaurante El Sorell siempre tiene un as gastronómico en la mano; un producto cuidado, una relación calidad-precio insuperable y un trato personal directo, afable y cercano. Por poner dos ejemplos representativos: uno son las extraordinarias relaciones públicas de David Olivares, (hasta hace poco, piedra angular comercial de El Sorell) que han marcado un hito de éxito y creatividad. El otro, un personal de sala y cocina siempre eficiente y cumplidor; y aquí, quiero destacar la labor de un clásico, como es el amigo Alex Fuster, que siempre que he caído en sus manos, ha sido una auténtica delicia de profesionalidad y saber estar; talento, infinitas dosis de paciencia y amabilidad. ¡¡Enhorabuena Alex!! Ya saben que, como luego les dejo por aquí el enlace de la carta, simplemente me limito a comentar los platos que a mí me han aportado incuestionable satisfacción. Algo tan sencillo y a su vez tan complejo como las croquetas de jamón, las bordan; los calamares a la andaluza de restaurante El Sorell son ya tan conocidos y aplaudidos, como su fundador Vicente Más, una delicia… así como su ensaladilla rusa. Y en cuanto a platos, para invierno, su “cocido con peloticas” plato terapéutico, energizante y reconstituyente en épocas ajadas y en verano o en cualquier época del año, un arroz alicantino del senyoret o un magro y verduras, elaborados en la sala de máquinas Sorell por los chefs Antonio Mariño y Salva LLinares, completaran satisfactoriamente la experiencia.





Restaurante El Sorell C/ Deportista Alejandra Quereda, 16. Alicante Reservas 965 26 44 26www.restauranteelsorell.com

LA FRASE “En un universo bastante absurdo y adverso, hay algo que no lo es: Lo que podemos hacer por los demás”. André Malraux





Juan Carlos Gumiel.