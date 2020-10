Gastrogumi: La Barra de César Anca

“Aquí os dejo como cada viernes; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto como lo hice yo. Bienvenidos…"

​EL LUGARCesar Anca Restaurante & barra. En la transversalidad culinaria y entre la emblemática Explanada de Alicante y la bellísima plaza de Gabriel Miró se asienta este establecimiento para hacer grande y conocida su razón social, por la chiquita calle Ojeda 1 se accede a este auténtico parque de atracciones gastronómico, donde una vez subido a su carrusel de sabores y de emociones nunca querrás bajarte. ¡Vaya viaje! ¡¡Ave César!!

LA EXPERIENCIA de encontrarte con una “atenta” atención en todos los sentidos. Paco (Francisco Buigues) en sala, arropado por un joven equipo sabe lo que hace, y eso se nota desde el primer minuto. Te envuelve, te aconseja, te deja respirar, te analiza y llega la magia… te atrapa y ¡te acierta! Siempre lo he dicho, el motor de un buen restaurante tiene que funcionar, tanto en sala como en cocina, si alguno de estos dos falla, indefectiblemente “se gripa”. César Anca, en la cocina es un Masseratti biturbo, el chef afincado en Alicante, que da nombre a este establecimiento, sabe perfectamente como conducir esta maquinaria gastronómica, con todos los elementos que se van adquiriendo a través de la experiencia de muchos años en los fogones y en ese laboratorio permanente de platos de I+D ampliamente premiados y reconocidos. Dicho esto, no me extrañó que el restaurante estuviera, como se dice en el argot taurino “hasta la bandera”.

LA CARTA de Cesar Anca Restaurante & barra es el as de picas. Van posicionándose los condumios sobre la mesa y picas y pides pan y mojas y picas, y picas, y no puedes parar picar. Nosotros preferimos un pequeño recorrido por sus tapas, pero en la mesa vecinal, a la distancia que marca la autoridad sanitaria (off course), llegó una carne, que empezó a despertarme la pituitaria desde que la sacaron de cocina, con un aspecto que casi se me saltan las orbitas de los ojos. En la próxima visita no dudaré por esta opción. Ya saben que en este espacio no me gusta ponerme más pesado de lo que soy, así que destacaré dos platos que nos entusiasmaron, los demás (que son muchos) se los dejo a su elección, si deciden acudir a este rincón de Alicante. Las milhojas de manzana ácida con foie, bacalao ahumado y queso de cabra, son ese carrusel del que les hablaba al comienzo, y con el comenzamos el recorrido, frescura, acidez justa, sabor, contundencia, elegancia, sofisticación de la compleja sencillez, no en vano es un éxito de siempre. El otro, con el que finalizamos, fue el canelón de rabo de buey con crujiente ibérico. El guiso de toda la vida concentrado en ese “canuto” (¡de pasta!) que te hace volar. De esos platos que comes y piensas de inmediato irrumpir en cocina y gritar César Anca ¡Viva la madre que te parió! Dicho queda. C/ Ojeda 1. Alicantewww.grupocesaranca.com / 965 12 43 62.

EL VINO ...vino por recomendación de Paco. Hoy vamos a salir de la DO Alicante, incluso de las denominaciones de origen de la piel de toro (no se me enfaden) yo no me dedico a vender vino, simplemente comento los productos que me han parecido ricos, por su calidad-precio, o por el momento en los que he catado, y aclaro, NO COBRO UN EURO POR ESTAS SUGERENCIAS SEMANALES, pero si algún bodeguero, restaurante o productor quiere poner su publicidad aquí, estaremos encantados... A lo que iba, el vino, Zabu Chiantari, ¡les presento un italiano! Un tinto del sureste de Sicilia, elaborado con su uva más importante Nero d’Avola, es armónico, singular, agradable y equilibrado, un buen acompañante de platos, como los que despachamos, sin más pretensiones. Para los vinos que algunas veces me endosan por ahí, este está bien de precio y reúne todas las condiciones para ser el vino destacado de hoy. Tú me capisci, estimatto lectore (los idiomas no son lo mío).

Y SE FUE Gastrogumi hasta la próxima semana. Espero y deseo que sigan disfrutando de nuestra gastronomía y nuestros rincones mediterráneos, a los que seguiré apoyando desde este encuentro semanal, siempre y cuando lo permita la autoridad y la economía, que uno (como la gran mayoría) no está para grandes dispendios ni continuados testarazos.

“Para ser universal, hay que ser local”. Joan Miró

"De bien nacidos es ser agradecidos.. si has llegado hasta aquí, mil gracias por leerme. Hasta la semana que viene..." Juan Carlos Gumiel. “Gumi”