Final feliz en el Puerto de Alicante: así salvaron la vida a una mujer que estuvo varios minutos sin respirar

Lo que pudo acabar en tragedia terminó con final feliz en el Muelle 8 del Puerto de Alicante. Una mujer que había permanecido varios minutos sin signos vitales fue rescatada del agua y reanimada gracias a la rápida intervención coordinada entre agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad Portuaria.

Maniobra de reanimación contra reloj

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando la víctima fue localizada inconsciente tras lanzarse al mar. En apenas segundos, los agentes iniciaron un dispositivo de reanimación cardiopulmonar (RCP) con relevos cada dos minutos, utilizando además un desfibrilador portátil. La coordinación entre ambos cuerpos resultó clave: tras varios ciclos de RCP, la mujer reaccionó expulsando agua y recuperó los signos vitales.

El médico confirma: “Sin ellos, no habría sobrevivido”

La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital General de Alicante, donde días después recibió el alta sin secuelas. Los sanitarios destacaron que, de no ser por la actuación inmediata y la formación técnica de los agentes, la historia habría terminado de forma muy distinta.

Ejemplo de coordinación policial

El caso evidencia la importancia de la cooperación entre cuerpos de seguridad y la preparación continua de sus efectivos. Una maniobra heroica que ha convertido una madrugada dramática en una historia de esperanza en pleno corazón del puerto alicantino.