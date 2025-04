Festival Noches Mágicas 2025:solidaridad,novedades y un cartel de lujo

El próximo 24 de julio, el Festival Noches Mágicas 2025 levantará el telón de la decimotercera edición con un evento muy especial: la Fiesta Solidaria. Este año se celebra la quinta edición en la que estrena formato con muchas novedades.

Además, el Festival Noches Mágicas confirma a la banda Ultraligera y a ELYELLA como nuevos artistas que se suman al cartel, junto a Iván Ferreiro, del Music In The Garden el sábado 9 de agosto.

El festival tendrá lugar del 24 de julio al 10 de agosto en Sant Joan d'Alacant y también contará con las actuaciones de Vanesa Martín el 25 de julio, Rafa Sánchez de La Unión junto a Cómplices y más artistas por confirmar en la 80’s Summer Party el 26 de julio, Bebe presentando su nueva gira ‘Pafuera Telarañas’ el 27 de julio, Sara Baras homenajeando a Paco de Lucía con la gira ‘Volver’ el 31 de julio, Besmaya junto a Paula Mattheus y más artistas por confirmar el 1 de agosto, Los Secretos en la segunda fecha 80’s Summer Party, El Kanka el 3 de agosto, Vicente Amigo el 6 de agosto, Brothers in Band, el mayor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits, el jueves 7 de agosto, Tony Hadley ex Spandau Ballet junto a un artista por confirmar el 8 de agosto y Bonnie Tyler el 10 de agosto.

Fiesta Solidaria 2025, el primer latido de Noches Mágicas

Por primera vez, la Fiesta Solidaria se integra plenamente en la programación oficial del festival, convirtiéndose en su 'Opening Party' y ofreciendo al público una experiencia inmersiva con toda la magia escénica, la ambientación, la iluminación y el montaje exclusivo que caracteriza a Noches Mágicas.

Una noche en la que la música en directo, la gastronomía, la alegría y la solidaridad se dan la mano y el corazón en un enclave único: los emblemáticos Jardines de Abril, donde artistas nacionales de distintos estilos pondrán ritmo a una velada inolvidable.

Este año la Fiesta Solidaria contará con la presencia de invitados y rostros conocidos del mundo del arte, la música, la televisión y la cultura, que se suman a esta causa tan necesaria y cuyos nombres se desvelarán en los próximos días.

Este año los beneficios obtenidos de la venta de entradas se destinarán a apoyar la labor de APNEA, Asociación de Familias con Niños y Niñas Especiales de la Provincia de Alicante; ASPANION ALICANTE, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana y NUEVO FUTURO ALICANTE, asociación que trabaja para ofrecer una vida familiar a menores en situación de vulnerabilidad. Además, Vivaticket se une a la causa donando los 2€ de gastos de gestión de cada entrada a estas asociaciones.

Zona de puestos artesanales del Festival Noches Mágicas

nuevas confirmaciones

Music In The Garden anuncia las incorporaciones de Ultraligera y ELYELLA la cartel en el que ya estaba confirmado previamente el artista gallego Iván Ferreiro.

La banda Ultraligera, tras el año de pasado con una gira nacional defendiendo su repertorio y el paso por radios y televisiones de todo el país, el cuarteto madrileño ya mira de frente hacia lo que será su primer disco y que presentará en los Jardines de Abril. Su carta de presentación: un directo enérgico con un sonido muy personal entre el pop, el rock y el grunge.

Por su parte, ELYELLA son un dúo de djs y productores españoles compuesto por ELLA y MØNØ. Desde que comenzara su carrera en común en 2010, han creado una impactante arquitectura sonora construida alrededor de la electrónica, el pop y el rock, todo ello siempre mezclado con su enérgico show.

A lo largo de la última década, se han convertido en la pareja imprescindible de todos los festivales españoles, además de haber conquistado los clubes y salas más punteras aquí y fuera de nuestras fronteras. Una noche con ELYELLA no deja indiferente a nadie y así lo demostrarán en el Music In The Garden.

Cada una de las fechas del Festival Noches Mágicas tendrá lugar en el recinto Jardines de Abril, que cuenta con un aforo limitado dadas las condiciones naturales del emplazamiento. En la edición anterior se colgó el cartel de todo vendido en más del 80% de las citas.