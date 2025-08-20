COPE
Alicante - Novelda

Dispara a un portero en la Vega Baja y acaba detenido tras un mes de fuga

El presunto autor, con antecedentes policiales, habría regresado al establecimiento tras ser expulsado horas antes y efectuó el disparo

La Guardia Civil ha detenido en Almoradí a un hombre de 45 años acusado de disparar a un portero en un local de ocio nocturno de la Vega Baja el pasado 1 de julio. El presunto autor, con antecedentes policiales, habría regresado al establecimiento tras ser expulsado horas antes y, al ser de nuevo impedida su entrada, efectuó un disparo a muy corta distancia que alcanzó a la víctima en el abdomen.

El portero sufrió heridas muy graves y tuvo que ser intervenido de urgencia esa misma noche para salvarle la vida.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Almoradí, permitió identificar el vehículo en el que huyó el agresor, lo que llevó a estrechar el cerco en torno a él. En un primer intento de detención en Murcia consiguió escapar, pero finalmente fue localizado en Almoradí el 30 de julio.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela, que decretó su ingreso en prisión acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa.

