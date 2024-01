Detenido por agredir a su ex pareja y a su hija en Elche

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Elche por presuntamente agredir a su expareja, a quien llegó a empotrar contra la pared, y a su hija de 10 años, a quien lanzó contra el sofá. El arrestado supuestamente insultaba y amenazaba a la víctima constantemente.

Fue la propia víctima la que aviso a la Policía Local al ver que su ex pareja, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, no paraba de amenazarla e insultarla y quería llevarse a la hija menor de ambos a la fuerza. No era la primera vez que la mujer recibía insultos como 'eres una hija de puta' o 'si no te vas de la casa te voy a matar, hija de puta'. Estas descalificaciones las pronunciaba en presencia de sus dos hijas menores de edad.

Además, según contó a los agentes, el hombre había llegado a empotrarla contra la pared con la mesa del comedor, y a su hija de diez años también la había lanzado contra el sofá porque se negaba a irse con él.

Aunque la pareja estaba separada, convivían en la misma vivienda. Los policías accedieron al domicilio para hablar con el hombre, que se encontraba en el salón de la casa, sentado en el sofá y sin sorprenderle la presencia de los agentes. Tras preguntarle en varias ocasiones por lo sucedido, este explicó que no había pasado nada y que ya había sido absuelto en anteriores ocasiones.