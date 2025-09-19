Croquetas, música y buen ambiente: así será el festival gastronómico que arrasa en Alicante

La Plaza de Séneca se convertirá en el epicentro de la gastronomía alicantina del 26 al 28 de septiembre con la celebración de “Alacroqueta”, el primer festival dedicado íntegramente a elegir la mejor croqueta de Alicante.

Un total de 14 bares y restaurantes participarán en este concurso popular en el que el público podrá degustar propuestas creativas y votar por su favorita a través de un código QR. Entre ellas, habrá opciones para todos los gustos, incluso una croqueta sin gluten, pensada para que celiacos e intolerantes también disfruten de esta cita.

Mucho más que croquetas

El evento no se limitará a la gastronomía: contará también con showcookings en directo, animación musical y actividades para niños, lo que lo convierte en un plan perfecto para familias y amantes de la cocina.

Las croquetas se venderán en packs de tres piezas a 6 euros (2 euros cada croqueta), mientras que quienes busquen algo más podrán probar bocadillos fuera de concurso por 8 euros.

Gastronomía con sello alicantino

La concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha subrayado que el objetivo del festival es “acercar la gastronomía a los alicantinos y reconocer el trabajo de nuestros chefs en el año de la capitalidad gastronómica a través de un producto que gusta a todo el mundo: la croqueta”.

Los organizadores, Elena Vidal (Alicante Street Style) y Rafa Baeza (Alacant Street Market), destacaron el apoyo del Ayuntamiento para hacer realidad este festival. “Queremos que el público descubra texturas y sabores diferentes y decida cuál es la mejor croqueta de Alicante”, apuntó Vidal.