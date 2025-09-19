Real Madrid y Atlético no salen bien parados de un sorteo asequible para el Barcelona

Este viernes se ha sorteado la Fase de Liga de la Champions Femenina.

La UEFA ha sorteado este viernes el calendario de la nueva Champions League Femenina. Una competición que pasa a ser similar a la masculina, con todos los equipos encuadrados en un solo grupo y el aumento de participantes de 16 a 18 clubes. Cada equipo disputará tres partidos como local y otros tres como visitante.

calendario de los españoles

Rivales del Barcelona: Chelsea (A), Bayern Múnich (H), Benfica (H), Roma (A), Leuven (H), Paris FC (A).

Rivales del Real Madrid: Wolfsburgo (H), Arsenal (A), Roma (H), Paris Saint Germain (A), Paris FC (H), Twente (A).

Rivales del Atlético de Madrid: Bayern Múnich (H), Olympique Lyon (A), Juventus (H), St. Pölten (A), Manchester United (H), Twente (A).

UEFA Estos son los 18 equipos que participarán en la Liga de Campeones Femenina 2025/2026

Equipos clasificados

Arsenal, Chelsea y Manchester United (Inglaterra); Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona (España), Bayern de Múnich y Wolfsburgo (Alemania); Olympique de Lyon, Paris FC y Paris Saint Germain (Francia); Juventus y Roma (Italia); Benfica (Portugal); Leuven (Bélgica); St. Pölten (Austria); Twente (Países Bajos) y Valerenga (Noruega).

UEFA Así es el sistema de competición tras la Fase de Liga de la Champions Femenina.

sistema de competición

Una vez disputados los seis encuentros de la fase de grupos los cuatro primeros clasificados pasarán directamente a la ronda de cuartos de final. Sus rivales saldrán de una eliminatoria previa que enfrentará a los clubes situados entre el puesto 5 y el 12 de la clasificación. Los que acaben del 13 al 18 serán directamente eliminados.