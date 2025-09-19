Sorteo champions femenina
Real Madrid y Atlético no salen bien parados de un sorteo asequible para el Barcelona
Barcelona, Real Madrid y Atlético han conocido a sus seis rivales de la Fase de Liga en una competición que cambia de formato para asemejarse a la masculina, aunque con solo 18 equipos.
La UEFA ha sorteado este viernes el calendario de la nueva Champions League Femenina. Una competición que pasa a ser similar a la masculina, con todos los equipos encuadrados en un solo grupo y el aumento de participantes de 16 a 18 clubes. Cada equipo disputará tres partidos como local y otros tres como visitante.
calendario de los españoles
Rivales del Barcelona: Chelsea (A), Bayern Múnich (H), Benfica (H), Roma (A), Leuven (H), Paris FC (A).
Rivales del Real Madrid: Wolfsburgo (H), Arsenal (A), Roma (H), Paris Saint Germain (A), Paris FC (H), Twente (A).
Rivales del Atlético de Madrid: Bayern Múnich (H), Olympique Lyon (A), Juventus (H), St. Pölten (A), Manchester United (H), Twente (A).
Equipos clasificados
Arsenal, Chelsea y Manchester United (Inglaterra); Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona (España), Bayern de Múnich y Wolfsburgo (Alemania); Olympique de Lyon, Paris FC y Paris Saint Germain (Francia); Juventus y Roma (Italia); Benfica (Portugal); Leuven (Bélgica); St. Pölten (Austria); Twente (Países Bajos) y Valerenga (Noruega).
sistema de competición
Una vez disputados los seis encuentros de la fase de grupos los cuatro primeros clasificados pasarán directamente a la ronda de cuartos de final. Sus rivales saldrán de una eliminatoria previa que enfrentará a los clubes situados entre el puesto 5 y el 12 de la clasificación. Los que acaben del 13 al 18 serán directamente eliminados.