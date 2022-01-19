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COPE Alicante
Tiempo de lectura: 7'
Actualizado 13:44
Consulta el listado de farmacias de Alicante adheridas al sistema de comunicación de test de antígenos difundido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Nº
Farmacia
Dirección
C.P.
Población
Teléfono
100282
AYUSO MACIA, FRANCISCO
C/ VIRGEN DE LA PAZ, Nº30
03698
Agost
965691264
110195
GISBERT SUAY, MELISA
PLAZA DE ESPAÑA, Nº19
03698
Agost
965691068
110527
VILLAMAYOR PIÑAS, JAVIER
C/ CANALEJAS, 12
03569
Aigües
965690306
100779
GARCIA CANOVAS, FRANCISCO
C/ MESON, Nº45
03340
Albatera
965487201
110559
GARCIA MOLINA, MARIA DEL MAR
C/ CALVARIO, Nº39
03340
Albatera
965487200
110519
MONTANER VICENS, ELENA
C/ VALIENTE ESQ. CALVARIO
03728
Alcalalí
966482055
100033
ROBLES SAEZ, MARGARITA
C/ SAN LORENZO, Nº25
03801
Alcoy/Alcoi
965543510
100243
LLULL MIR, SANTIAGO
C/ DE IBI, Nº20
03802
Alcoy/Alcoi
965331364
100248
CORCOLES FERRANDIZ, MARIA EDELMIRA
C/ ROGER DE LAURIA, Nº5
03801
Alcoy/Alcoi
965540684
100272
DOMENECH LLORET, MIGUEL
C/ ALAMEDA CAMILO SESTO, 55
03803
Alcoy/Alcoi
965331427
100369
AURA TEROL, EMILIO
AV. DE LA HISPANIDAD, Nº39
03804
Alcoy/Alcoi
966523578
100390
CLIMENT OLTRA, JOAQUIN
C/ FERNANDO EL CATOLICO, Nº20
03803
Alcoy/Alcoi
965333096
100473
TORMO COMPANY, AMPARO
C/ MUSICO CARBONELL, Nº5
03801
Alcoy/Alcoi
965542633
110093
DE ORTE ABAD, JOSE RAMON
C/ CARMEN VIDAL, S/N
03804
Alcoy/Alcoi
965336001
110152
GOMEZ SANSALONI, JOAQUIN
C/ SAN NICOLAS, Nº5
03801
Alcoy/Alcoi
965543260
110219
GUTIERREZ MIRO, MANUEL
C/ SAN ISIDRO, Nº18
03803
Alcoy/Alcoi
965330153
110220
LLOPIS BOLUDA, FARMACIA
C/ ENTENZA, Nº45
03803
Alcoy/Alcoi
965330982
110335
LOPEZ COBELO, FARMACIA
C/ LUIS BRAILLE, Nº17
03802
Alcoy/Alcoi
965521991
110349
SEMPERE MATARREDONA, VERONICA
C/ JUAN GIL ALBERT, Nº18
03800
Alcoy/Alcoi
965522290
110408
GUILL HERRERO, ISABEL
C/ SERRELLA, Nº2
03802
Alcoy/Alcoi
965332523
110410
FERNANDEZ GEISSER, JUAN ANTONIO
C/ ESCULTOR PERESEJO, Nº36
03803
Alcoy/Alcoi
966526793
120119
VALERO MAS, MAR
AV. PAIS VALENCIANO, Nº8
03801
Alcoy/Alcoi
965543920
100715
MAYOR SEGRELLES, MARTA
CAMI VELL DE ALTEA, S/N -ALBIR CENTER II
03580
Alfàs del Pi (l')
966867301
100429
MEDINA MUÑOZ, JUAN MANUEL
C/ MªDEL MAR RODRIGUEZ ALBADALEJO, Nº32
03169
Algorfa
965700077
100022
MIQUEL FERNANDEZ, JOSE MANUEL
C/ SAN CARLOS, Nº131 ESQ. C/ DR. SAPENA
03013
Alicante/Alacant
965206629
100064
LOPEZ MARTINEZ, MILAGROS
AV. DE ALCOY, Nº90
03009
Alicante/Alacant
965243697
100094
MARTINEZ LILLO, SOLEDAD
AV. ALFONSO X EL SABIO, Nº34
03004
Alicante/Alacant
965208659
100096
BERNA-QUILES, FARMACIA
C/ GERONA Nº1-A
03001
Alicante/Alacant
965211771
100108
ALBALA CANO, ANABEL
AV. MIRIAM BLASCO, Nº4 LOCAL 2
03540
Alicante/Alacant
965264989
100169
GALAN VAZQUEZ, PILAR
GLORIETA DEPORTISTA JAVIER CABANAS, Nº9 L-4 Y 5
03540
Alicante/Alacant
965253197
100172
CREMADES SIRVENT, ANA
AV. DE FEDERICO SOTO, Nº24
03001
Alicante/Alacant
965213228
100177
TOLEDANO-TOLEDANO, FARMACIA
C/ SAN MATEO, Nº24
03013
Alicante/Alacant
965201869
100192
DIAZ-MATAIX, FARMACIA
C/ Antonio Maura, 22
03013
Alicante/Alacant
965201225
100208
SIRVENT-FUENTES, FARMACIA
C/ SEVILLA, Nº99
03012
Alicante/Alacant
965240831
100218
MARIA GOSALBEZ, MARIA LUZ
C/ DIPUTADO ANTONIO GARCIA MIRALLES S/N ESQ GASTON
03014
Alicante/Alacant
965181978
100227
SMETS SOLER, CRISTINA
C/ PERU, Nº14 (SAN GABRIEL)
03008
Alicante/Alacant
965101799
100329
GARCIA TORRENT, ANGELES
AV. PIN. XAVIER SOLER, Nº13 ED. LAS LOMAS VISTAH.
03015
Alicante/Alacant
965268436
100350
LOPEZ SANCHEZ, RAIMUNDA
C/ BALTASAR CARRASCO, Nº34
03005
Alicante/Alacant
965229768
100365
CABRERA TORRES, FERNANDO
PDTA. FCO. BAS MINGOT, Nº71-73
03015
Alicante/Alacant
965175197
100381
RUIZ MEGIAS, PURIFICACION
C/ MILLAN ASTRAY, Nº58 L-5
03008
Alicante/Alacant
965288963
100407
SERRANO GUILLEN, ALMUDENA
C/ AUSO Y MONZO, Nº14
03006
Alicante/Alacant
965287022
100422
RANGEL RAMAJO, JOAQUINA ISABEL
C/ ANTONIO NOGUERA, Nº5
03014
Alicante/Alacant
965242424
100662
COMPAÑ BARCO, DOLORES ROSA
CTRA. ALCORAYA, Nº88 -PTDA. CAÑADA FENOLLAR
03699
Alicante/Alacant
965667894
110025
HERRERO LOPEZ-GASCO, ALFREDO
C/ MEDICO VICENTE REYES, Nº12 L-4
03015
Alicante/Alacant
965255040
110042
ORTIN ROMERO, MARIA TERESA
PLAZA DE CALVO SOTELO, Nº1
03001
Alicante/Alacant
965202047
110047
VICENTE MARTINEZ, SUSANA
PLAZA DE PIO XII,Nº7
03013
Alicante/Alacant
965201287
110048
TELLO MONTOLIU, MARIA JOSE
AV. ADOLFO MUÑOZ ALONSO, Nº12
03005
Alicante/Alacant
965929775
110054
PEÑA GONZALEZ, BEATRIZ PURIFICACION
AVDA. CONSTITUCION Nº9
03002
Alicante/Alacant
965211661
110079
LUZ RUIZ, CELIA MARIA
C/ MAYOR, Nº29
03002
Alicante/Alacant
965212581
110106
LLORET SANCHEZ, TOMAS
AV. GENERAL MARVA, Nº10
03004
Alicante/Alacant
965214560
110225
GARCIA LOPEZ, ALBERTO
C/ PADRE ESPLA, Nº63 ESQ. C/ HUESCA
03013
Alicante/Alacant
965267490
110336
GARCIA-CHAMON CERVERA, MIGUEL ANGEL
AV. CARDENAL FCO. ALVAREZ, Nº12 PAU 2-NOU SAN BLAS
03005
Alicante/Alacant
965127283
110346
TOLEDANO MARTOS, DAVID
C/ VIRGEN DE LA SALUD, Nº7
03009
Alicante/Alacant
965170738
110347
NUÑEZ-PEIRO, FARMACIA
AV. BENITO PEREZ GALDOS, Nº47-49
03005
Alicante/Alacant
965929733
110353
BECERRA-FERNANDEZ, FARMACIA
C/ EDUARDO LANGUCHA, Nº3-5
03006
Alicante/Alacant
965283374
110364
SIERRA ROMERO, ANGEL MARIA
PLAZA JOAQUIN MARIA LOPEZ, Nº12
03009
Alicante/Alacant
965173422
110401
OTERO LOZANO, ELIAS JOSE
AV. DE DENIA, S/N-C. COMERCIAL PLAZA MAR 2
03016
Alicante/Alacant
965103084
110427
VICEDO JORDAN, ANA LUISA
GRAN VIA CONDE CASAS ROJAS, Nº3
03007
Alicante/Alacant
965280422
110435
IVARS SANCHIS, JUAN
C/ CERDA, Nº104-106 LOCAL 1
03009
Alicante/Alacant
965172619
110610
FERNANDEZ BELTRAN, FRANCISCO
AV. DR. RICO, Nº7
03005
Alicante/Alacant
965923703
120143
MISO RODRIGUEZ, NATALIA GRACIA
C/ MAESTRO JOSE GARBERI, 5, BQ 5 L. 6, RES. ITACA
03540
Alicante/Alacant
965362860
120233
FRANCO GIMENEZ, MARTA
AVDA. CARDENAL FRANCISCO ALVAREZ Nº1
03005
Alicante/Alacant
965181632
120415
GARCIA-SALA DUYOS, JOSE
C/ FRANCISCO CARRATALA CERNUDA, Nº23
03010
Alicante/Alacant
965910535
130288
JUANA ROA, JESUS
AV. CONDOMINA, Nº36 (CABO DE HUERTAS)
03540
Alicante/Alacant
965160399
130444
MOYANO CHICOY, ROSA MARIA
C/ MUSICO ALFOSEA S/N ESQ. C/ VALLE INCLAN
03011
Alicante/Alacant
965176107
100276
VALDES BIRLANGA, JUAN PASCUAL
C/ MAYOR, Nº29 ESQ. C/ MIGUEL HERNANDEZ
03160
Almoradí
965700265
110155
MORENO SELMA, ABEL
C/ MAYOR, Nº75
03160
Almoradí
965701646
110084
GARCIA CARRION, ENRIQUE
AV. CONSTITUCION, Nº11
03450
Banyeres de Mariola
966567115
110120
AMIGO AVELLAN, MARIA
C/ LA CREU, Nº17
03450
Banyeres de Mariola
965566345
110020
GONZALEZ RUIZ, DOMINGO
C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 8
03390
Benejúzar
965356597
110495
SALVA RUIZ, MARIANA
C/ DR. FLEMING, Nº22
03759
Benidoleig
966404373
100296
ORTIZ, FARMACIA
C/ TOMAS ORTUÑO, Nº71 ESQ. C/ BUEN PASTOR
03501
Benidorm
965851118
100357
SORIA-CRESPO, FARMACIA
AV. BENIARDA, Nº31
03502
Benidorm
965853349
100389
LLACER OCHOA, BLANCA
AV. MONTECARLO, Nº11 ED. LOIXANA
03503
Benidorm
965855297
100571
BOMANT GOMIS, MERCEDES
AV. PORTUGAL, Nº4 ESQ. HOLANDA PLAYMON
03502
Benidorm
965863892
100646
MAURANDI BARBERA, NURIA
AV. EMILIO ORTUÑO, Nº21 ED. MARINA SEDAVI
03501
Benidorm
966801225
100648
GALIANA-GALIANA, FARMACIA
C/ DINAMARCA S.E. AV. ANDALUCIA LOCAL 11
03502
Benidorm
966809065
100649
GARCIA GARCIA, JESUS
C/ FINLANDIA, Nº2 ED. FINLANDIA
03502
Benidorm
965853386
100650
PEREZ ORTUÑO, VICENTE
C/ ESPERANTO, Nº10 L-7 ED. ZEUS
03503
Benidorm
965865163
100651
ALEO CAPELO, PEDRO JOSE
C/ MONTERA, Nº4 - FARMACIA
03502
Benidorm
965857329
100681
OCHOA HIJONA, BLANCA
AV. MADRID, Nº23 ED. VERACRUZ
03503
Benidorm
966809339
100724
REIG LOPEZ, CARMEN
C/ LANGREO, Nº4
03502
Benidorm
965864990
110091
LUZ RUIZ, FARMACIA
PASEO DE LA CARRETERA, Nº27
03501
Benidorm
965856046
110549
NAVARRO-NAVARRO, FARMACIA
C/ JUAN FUSTER ZARAGOZA, Nº1 LOC.27
03503
Benidorm
965867158
110671
QART FERNANDEZ, IVAN
C/ PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 1-3
03503
Benidorm
966811449
110676
MONLLOR TRELIS, ALMA MARIA
AV. L'AIGÜERA ED. GEMELOS XVII-LOCAL 2 Y 3
03501
Benidorm
966889116
120307
PEREZ COLMENERO, MARIA
AV. VILLAJOYOSA, Nº4ED. ALTAMIRA V
03502
Benidorm
965851976
110701
RIQUELME PEREZ, MARIA YOLANDA
C/ ABAJO, Nº10
03816
Benifallim
965513197
110505
NUÑEZ-CACHO CANALES, ALFONSO
CARRETERA DE ALCOY, Nº19
03516
Benimantell
965885354
100801
OLIVERT AMADO, MANUEL
C/ SANT JOSEP, Nº2
03812
Benimassot
965518134
100605
VILLANUEVA ALBANELL, CARMEN
C/ BENIDOLEIG, Nº18
03720
Benissa
965731162
100170
CAYUELAS SANCHIS, ROCIO
AV. CONSTITUCION, Nº22
03360
Callosa de Segura
966758336
100618
SORIANO BALLESTER, LUIS ANDRES
AV. LA PAZ, 1
03360
Callosa de Segura
966756917
100037
SAVALL PEREZ, MARIA JESUS
PLAZA DE ESPAÑA, 9 (APDO DE CORREOS 65)
03510
Callosa d'En Sarrià
965886002
110587
TORRES BELLIDO, GLADYS ALVINA
URBANIZACION EL TOSAL 2 J
03710
Calpe/Calp
965837608
100754
ALVAREZ CUBELLS, VICENTA JOSE
AV. FABRAQUER, Nº38 L-9
03560
Campello (el)
965940272
110009
CANO ARRIBI, MARIA VICENTA
C/ DOCTOR FLEMING, Nº43
03560
Campello (el)
965630521
110654
SUAREZ BARCENA RAMIREZ, EDUARDO
C/SAN JUAN BOSCO, Nº1 ESQ. AV.GENERALITAT
03560
Campello (el)
965635009
120523
GONZALEZ ORTS, IRENE
C/ SAN BARTOLOME, Nº10
03469
Campo de Mirra/Camp de Mirra
965820305
100809
MIRALLES LOPEZ, FRANCISCA
AV. ONIL, Nº 58-60 BAJO
03420
Castalla
966284248
110707
PEREZ ANDRES, BEATRIZ
AV. DE LA CONSTITUCION, Nº71
03420
Castalla
965560248
110515
LOPEZ VILLODRE, MARIA DEL PILAR
C/ JOSE ANTONIO, Nº17
03793
Castell de Castells
965518080
100698
FUSTER BONET, BLAS
AV. DEL FERROCARRIL, Nº19
03820
Cocentaina
965590526
100509
ZARAGOZA MIGUEL, JOSE MANUEL
C/ ALICANTE, Nº1
03517
Confrides
965885814
110493
SANCHEZ MARTIN, JUAN JOSE
C/ CASTELLON, Nº5
03330
Crevillent
965400558
120367
MUÑOZ-MUÑOZ, FARMACIA
C/ REY DON JAIME I, Nº9
03330
Crevillent
965400441
100081
FERNANDEZ FERNANDEZ, ARACELI
AV. MARQUES DE CAMPO, Nº48
03700
Denia
965781179
100308
SALA DE OYANGUREN, MARIA DEL MAR
AV. DE LA MAR, Nº7-B (LA XARA)
03709
Denia
965782999
100481
ROMANY PUIG, ENRIQUE
C/ ELCHE, Nº2
03700
Denia
965781061
100545
SIVERA SIGNES, SALVADORA
BARRANCO DEL MOÑO, Nº61-LAS ROTAS
03700
Denia
965788261
110012
BRINES ESPJ
AV. JOAN FUSTER, Nº28-B IZQ.
03700
Denia
965789023
110149
FERNANDEZ DE RETANA MATOSSI, NATALIA
AV. DE VALENCIA, Nº2 B
03700
Denia
965783242
110358
SALVA RUIZ, MARIA DEL VALLE
PLAZA DEL RASET, Nº6
03700
Denia
965782597
110540
FARMACIA LA PEDRERA
C/ MARQUESA VALERO DE PALMA, 4
03700
Denia
965785911
120146
FARMACIA VIVES-GARCIA ESPJ
C/ MIGUEL HERNANDEZ ESQ. CAMI DEL LAVAOR
03700
Denia
965780111
100071
SORIANO BALCAZAR, ANTONIO
C/ JOSE SANCHEZ SAEZ, Nº50
03202
Elche/Elx
965451735
100083
ROCA CUESTA, BRIGIDA
C/ LES BARQUES, Nº4
03203
Elche/Elx
965452513
100100
RODRIGUEZ GARCIA, MARIA TERESA
C/ CORREDORA Nº41 (GLORIETA)
03202
Elche/Elx
965451439
100174
AGULLO PIÑOL, PABLO
AV. REINA VICTORIA, Nº73
03201
Elche/Elx
965444938
100199
GIMENEZ MATEOS, ESPERANZA BLANCA
C/ ANTONIO MACHADO, Nº43
03204
Elche/Elx
965468728
100245
GALIANA GILABERT, YOLANDA
PLAZA DEL PONT, Nº2
03204
Elche/Elx
965441076
100255
RUIZ LOZANO, FARMACIA
C/ CRISTOBAL SANZ, Nº60
03201
Elche/Elx
965464895
100260
LUENGO RUIZ, FERNANDO
C/MEXICO, Nº2 ESQ. AV. CORTES VALENCIANAS
03205
Elche/Elx
965465285
100266
CABALLERO SANCHO, MARIA MERCEDES
C/ LLAURADORS, Nº26
03204
Elche/Elx
966655962
100269
OLIVER GAMO, MARIA JESUS
C/ EMILIO HERNANDEZ SELVA, Nº58
03205
Elche/Elx
965464180
100280
VIVES RUIZ DE LOPE, MARIANO
AV. LLIBERTAD, Nº54
03206
Elche/Elx
965465727
100304
SALINAS GARCIA, MARIA ELIA
PLAZA DE MADRID, Nº10
03205
Elche/Elx
965461545
100438
ASTOR LANDETE, MARIA BEGOÑA
C/ MONSERRATE GUILABERT VALERO, Nº69
03205
Elche/Elx
965468804
100448
SANCHEZ MANRESA, JESUS
C/ TRASVASE, Nº21 (LA HOYA)
03294
Elche/Elx
966610149
100550
HERNANDEZ BORJA, JOSE MARIA
AV. SAN BARTOLOME TIRAJANA, Nº28-ARENALES
03195
Elche/Elx
966910240
100592
PUCHADES NACHER, CONCHA
PTDA. VALVERDE BAJO POL.2(APDO. C. 3456)
03139
Elche/Elx
966638008
110069
SERNA ZAPLANA, MANUEL
C/ SALVADOR, Nº25
03203
Elche/Elx
966217761
110196
VAZQUEZ ALBENTOSA, ENCARNACION
C/ FILET DE FORA, Nº86
03203
Elche/Elx
965452374
110228
ALBALADEJO SERRANO, ELVIRA
C/ CONCEPCION ARENAL, Nº2
03201
Elche/Elx
965461877
110283
DEVESA-SALAS, FARMACIA
C/ POETA MIGUEL HERNANDEZ, Nº72
03201
Elche/Elx
965469830
110302
RUIZ MARTINEZ, FRANCISCO
CALLE HERMANOS NAVARRO CARACENA, 65
03206
Elche/Elx
965461249
110345
VALERA PLA, JUAN
C/ RAMON VICENTE SERRANO, Nº25 ESQ C/JUAN CARACENA
03206
Elche/Elx
965460071
110392
ALVAREZ-ASENCIO, FARMACIA
C/ HILARION ESLAVA, Nº125
03204
Elche/Elx
966632192
110503
SERRANO FURELOS, ISAURA
PLAZA DE LA PRIMAVERA, Nº5 (LAS BAYAS)
03292
Elche/Elx
966637111
110593
ANDRES FERRANDIZ, JUAN MIGUEL
C/ VICENT ANDRES ESTELLES, Nº34
03202
Elche/Elx
965427426
120397
REVERTE TORDECILLAS, MARIA JOSE
C/ FCO. TOMAS Y VALIENTE, Nº42
03206
Elche/Elx
965435218
120399
AMOROS FERNANDEZ, CARLOS
AV. DE NOVELDA, Nº15
03205
Elche/Elx
966661956
100082
RICO VIDAL, HORTENSIA
C/ NUEVA, Nº2
03600
Elda
965380172
100383
SALORT MAYANS, JUANA
AV. CHAPI, Nº8ESQ. C/ VIRGEN DE MONTSERRAT
03600
Elda
965384525
100461
ESCRIVA TAMARIT, HIGINIO
AV. DE LAS OLIMPIADAS, Nº3
03600
Elda
965388154
110446
PADIAL-SERRANO, FARMACIA
AV. ALFONSO XIII, Nº48
03600
Elda
965382119
120075
MARI BENEIT, FERNANDO
C/ ORTEGA Y GASSET, Nº31
03600
Elda
965380951
120121
FLUVIA IVORRA, MARIA
C/ VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, Nº35
03600
Elda
965398345
120655
ESTEVAN ORTEGA, SILVANA
C/ VELETA, Nº2
03600
Elda
965385623
120711
GARCIA OLTRA, MARIA
C/ CAMILO JOSE CELA, Nº74
03600
Elda
966965197
100223
CLIMENT GONZALEZ, ANA MARIA
AV. CONSTITUCION, Nº36
03179
Formentera del Segura
966792311
120573
BERENGUER FORTUNY, ELVIRA
C/ DE LES ROQUETES, Nº3
03740
Gata de Gorgos
965757332
100137
DE MIGUEL-ESCANERO, FARMACIA
C/ MAYOR, Nº9
03140
Guardamar del Segura
965728289
100669
RODRIGUEZ NIETO, JULIAN
PLAZA DE LA FIGUERA, 5 LOCAL 19
03140
Guardamar del Segura
965727407
100805
IGLESIAS SANCHEZ, MARIA JOSE
C/ MADRID, Nº 1 B
03140
Guardamar del Segura
966725590
110167
FARMACIA MORA, C.B.
AV. PAIS VALENCIANO, Nº29
03140
Guardamar del Segura
965728292
100232
COLOMA MOLTO, MONICA
AV. DE LA PAZ, Nº31
03440
Ibi
965553336
110160
FERRER MESTRE, MARAVILLAS
C/ MAYOR, Nº5 Y 7
03727
Jalón/Xaló
966480436
100464
MARSAL ROMANY, DESAMPARADOS
AV. REY JUAN CARLOS I, Nº33
03730
Jávea/Xàbia
965791955
100680
MARTINEZ PASTOR, MARIA SALOME
AV. LEPANTO, Nº12
03730
Jávea/Xàbia
966462545
100694
PEREZ ORTUÑO, ROSA MARIA
AV. DEL PLA-CABO DE LA NAO, Nº126 L-E
03730
Jávea/Xàbia
966463531
100730
ALMODOVAR MORELL, ANTONIO VICENTE
PLAZA JOANOT MARTORELL, Nº5 L-3
03730
Jávea/Xàbia
966463994
100747
MARIN LLUCH, ANTONIO
C/ NAPOLES, 7 LOCAL 3
03730
Jávea/Xàbia
966461954
100794
RODRIGO GASQUE, CONCEPCION
AV. COLOMER, Nº3
03730
Jávea/Xàbia
966463546
110154
BELCHI-BELCHI, FARMACIA
RONDA DE COLON, Nº4
03730
Jávea/Xàbia
965791099
110745
SALORT LLORCA, VICENTE
CTRA. DEL CABO DE LA NAO-AV. PLA ,Nº165
03730
Jávea/Xàbia
966471133
120581
CHOLBI-CHOLBI, FARMACIA
CTRA. CABO LA NAO, CALA BLANCA
03730
Jávea/Xàbia
965770900
100035
DE PRADO MAS, FRANCISCO
AV. CONSTITUCION, Nº10
03100
Jijona/Xixona
965610481
120488
HERNANDEZ PRATS, CARMEN
C/ PINTOR SOROLLA, Nº23
03409
La Cañada
965820266
100569
SANZ CARBONELL, FRANCISCA
C/ OSCAR ESPLA, Nº13
03669
La Romana
965696584
100525
BOLUFER GARCIA, NATALIA
C/ COLON, Nº14
03729
Llíber
965731363
120496
GINER MONTORO, MARIA GRISELA
C/ REYES CATOLICOS, Nº2
03860
Lorcha/Orxa (l')
966511092
100806
AYELA PASTOR, MARIA ROSARIO
C/ HERMANOS KENNEDY, Nº3
03670
Monforte del Cid
965620364
110040
JUANA GALAN, DIEGO
AV. CASTO RICHART F., Nº12
03670
Monforte del Cid
965620034
100073
CANALES ALONSO, NURIA PAULA
C/ LUIS MARTI, Nº7
03640
Monóvar/Monòver
966960093
100193
FARMACIA LA GOLETJA CB
C/ CARLOS TORTOSA, Nº4
03640
Monóvar/Monòver
965470482
100807
FOS CLAVER, SALVADOR
AV. DEL MAR, Nº92
03187
Montesinos (Los)
966720524
110360
GOZALBEZ CEBRIAN, LEIDE MARIA
PLAZA DE LA ERMITA, Nº7
03830
Muro de Alcoy
965531147
100811
PRIETO CARRAZONI, FRANCISCO
C/ JUAN XXIII, Nº42
03110
Mutxamel
965956675
100301
GARCIA MONGARS, ANDRES
AV. REYES CATOLICOS, Nº85
03660
Novelda
965602688
100400
ESTEBANEZ CONSUEGRA, JUAN FRANCISCO
C/ CERVANTES, Nº45
03660
Novelda
965600197
100721
RODA FONOLLOSA, GLORIA
C/ TIRSO DE MOLINA, Nº52 BJ-ACCESO EN C/VIRIATO
03660
Novelda
965609075
110006
HEREDEROS DE JUAN JAVIER DEL RIO SALANOVA
C/ EMILIO CASTELAR, Nº37
03660
Novelda
965600690
110067
VALLEJO RAMOS, JAIME
C/ MAYOR, Nº2
03660
Novelda
965600489
110704
CLIMENT GINER, MANUEL
C/ MARIA CRISTINA, Nº54
03660
Novelda
965603733
120250
SEGURA BELTRA, MARIA
C/ COLON, 17 BAJO
03660
Novelda
965601370
100558
GASENT VALLALTA, ANTONIO
C/ ALADROC, Nº1 URB. HOLIDAY CLUB
03530
Nucia (la)
965873315
100732
CLIMENT ESPINOS, AMPARO
AV. DE LA MARINA BAIXA, Nº35
03530
Nucia (la)
966896755
110790
ROMERO ESCANDELL, ESTRELLA
PASSEIG PINAR DE GARAITA, Nº4
03530
Nucia (la)
966873734
110795
BRANDARIZ IGLESIAS, CARLOS
AV. COLOMA, Nº1-LOC.9 (ZONA COM. PLAZA DEL SOL)
03530
Nucia (la)
965873992
120135
CANO-CANO, FARMACIA
C/ CARRETERA, Nº2
03530
Nucia (la)
965870753
120723
FARMACIA CENTRAL GISBERT, C.B.
LA CARRETERA, 82, LOCAL 2
03530
Nucia (la)
966839731
100002
MUD GADEA, FERNANDO
C/ ADSUBIA, 9D
03760
Ondara
965766061
100512
CASTELLO ALBEROLA, MARIA DOLORES
AV. DOCTOR FLEMING, Nº22
03760
Ondara
965766748
100797
GIMENO SANCHEZ, INMACULADA
AV. DE LA PAZ, Nº36
03430
Onil
965564094
110027
MORENO SELMA, JUAN FRANCISCO
AV. CONSTITUCION, Nº17-21 ESQ. C/ BARBERAN Y COLL
03430
Onil
965564059
110394
VICENT MARTI, MONICA
C/ PORTAL, Nº11
03430
Onil
965565097
100078
MARTOS-SALAR, FARMACIA
PLAZA NUEVA, Nº9
03300
Orihuela
965300368
100101
MARTINEZ JIMENEZ, ESPERANZA
AVDA. DE LAS BRISAS, S/N URB. LOS DOLSES M-2, Nº3
03189
Orihuela
965300230
100166
RODES BERNABE, JOAQUIN
AV. TEODOMIRO, Nº9
03300
Orihuela
965300484
100240
CHAZARRA NAVARRO, GONZALO
AV. DUQUE TAMAMES, Nº39
03300
Orihuela
966743816
100292
INIESTA PENALVA, CARLOS MARIA
AV. TEODOMIRO, Nº10 Bº
03300
Orihuela
965300788
100471
BONMATI GOMEZ, ANGEL
C/ ORIHUELA, Nº22 (PTDA. LA CAMPANETA)
03325
Orihuela
654394788
100497
GONZALEZ VICENTE, MARGARITA
AV. DE LAS ADELFAS, S/N (DEHESA CAMPOAMOR)
03189
Orihuela
965320584
100563
BAÑON ARNAO, MARIA PILAR
AV. PLAYA, ED. LA ZENIA-ORIHUELA COSTA
03189
Orihuela
966760025
100591
BERNA HERNANDEZ, MARIA JOSE
C/ ALBORAN, Nº7 (PTDA. LA MATANZA)
03189
Orihuela
965369070
100812
GARCIA MOLINA, MARIA
AV. DOCTOR GARCIA ROGEL, Nº4
03300
Orihuela
966740932
100819
JUST MARTINEZ, MARIA JOSE
C/ DEL MAR, Nº15 - ED. AQUAMARINA
03189
Orihuela
965320001
100517
PEREZ FERNANDEZ, JORGE
C/ BARRANQUET, Nº22
03579
Orxeta
966855110
100463
FERRA MONSERRAT, ROSARIO
AV. DE BENIDORM, Nº9
03792
Parcent
966405396
120058
FARMACIA GIL, CB
AV. JAUME I, Nº67
03750
Pedreguer
965760690
100327
LLORCA-LLORCA, FARMACIA
C/ ECCE HOMO, Nº12
03780
Pego
965571028
100516
QUESADA MUELAS, ANA JULIA
C/ LA ERA, Nº5
03815
Penaguila
965513186
100056
PUCHE HERRERO, MARIA TERESA
C/ CANOVAS DEL CASTILLO, Nº7
03610
Petrer
965370640
100339
CUENCA MARTINEZ, JUAN FRANCISCO
AV. DE MADRID, Nº39
03610
Petrer
965372615
100537
MILLA BERNABE, CARLOS
C/ DAMASO NAVARRO, ESQ. SDAD UNION MUSICAL
03610
Petrer
965374715
110380
HERMANOS PLANELLS VIDAL, CB
C/ GABRIEL PAYA, Nº52
03610
Petrer
965371051
110705
FRANCO GIMENEZ, CRISTINA
COMP. MOROS FRONTERIZOS ESQ. PZ. UNION FESTEJOS
03610
Petrer
965374921
100478
MARTINEZ SAEZ, LUCIA
C/ MAYOR, Nº44
03190
Pilar de la Horadada
965351389
100769
LORENZO BAÑON, MARIA DEL MAR
C/ ALHELI, Nº21 TORRE DE LA HORADADA
03191
Pilar de la Horadada
865515109
110204
FARMACIA RAFAEL ESPUCH C.B.
C/ MAYOR, Nº21
03190
Pilar de la Horadada
965351010
110753
MARTINEZ MANZANO, RAQUEL
C/ MAYOR, Nº145
03190
Pilar de la Horadada
965352879
100021
JORGE-PEREZ, FARMACIA
C/ RAMON Y CAJAL, Nº4
03650
Pinoso
965477068
110442
COSTA-PASTOR, FARMACIA
C/ JOAN MARTORELL, Nº9
03779
Poblets (els)
966474061
100445
CAYUELAS SANCHIS, MARIANO
PLAZA MARTIN SALINAS, Nº4
03369
Rafal
966752247
100823
PERIS CASTELLS, ALBERTO
AV. DE LA LIBERTAD, 36
03370
Redován
965717434
110190
FARMACIA FERRANDO BUENO
C/ SAN JERONIMO, Nº4
03370
Redován
966755079
110722
ESCOLANO MARTINEZ, CARLOS
C/ PASCUAL MARTÍNEZ, Nº35
03370
Redován
966735681
100778
LAPIEDRA SANTAURSULA, DESAMPARADOS
AV. REGANTES, Nº49-URB. CIUDAD QUESADA
03170
Rojales
966716761
100799
BARQUERO OCHOA DE RETANA, MARIA TERESA
C/ CAMILO JOSE CELA, Nº13
03170
Rojales
965724909
100491
HERNANDEZ ARCE, MANUEL
PLAZA DE ESPAÑA, Nº14
03638
Salinas
965479448
100585
RUIZ LOZANO, FRANCISCA
C/ AMSTERDAM, Nº14
03177
San Fulgencio
966796912
110776
ESCUDERO ORTIZ, MARIA DOLORES
AV. DE LONDRES, Nº1 ED.MARINA CENTRO L-13
03177
San Fulgencio
966790233
100746
MARTIN DIAZ, MARIA JOSEFA
PLAZA DE LA LIBERTAD, Nº6
03193
San Miguel de Salinas
965720980
100670
IVARS LILLO, JUAN
C/RIO TURIA Nº23, C.C. SOL Y LUZ
03690
San Vicente del Raspeig/Sant V
965676128
100700
BARCELO RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION
CTRA DE AGOST Nº21 ESQ. C/BENITO PEREZ GALDOS,Nº99
03690
San Vicente del Raspeig/Sant V
965668720
110761
BROTONS OLIVER, ALBERTO
C/ MADRID, Nº16 ESQ. C/ COLON
03690
San Vicente del Raspeig/Sant V
965672310
110771
GARCIA NAVARRO, MARINA
C/ JAVEA, Nº7
03690
San Vicente del Raspeig/Sant V
965676347
100755
PUIG SENDRA, VICENTE
C/ CRISTO DE LA PAZ, Nº39
03550
Sant Joan d'Alacant
965658071
110492
FERRANDIZ CERDA, MARIA PAZ
PLAZA DE LA CONSTITUCION, Nº9
03550
Sant Joan d'Alacant
965656627
100077
BONMATI LUCERGA, MARIA ASUNCION
C/ GLORIETA, Nº11
03130
Santa Pola
965411184
100589
BONMATI LUCERGA, JUAN JOSE
MONTE DE SANTA POLA, Nº32 URB. GRAN ALACANT
03130
Santa Pola
966697471
100594
GARCIA QUINTANA, CARMEN PILAR
AV. SANTIAGO BERNABEU, Nº42-43
03130
Santa Pola
966690391
100719
TORREGROSA MACIA, JOSE VICENTE
C/ DE ELCHE, Nº36
03130
Santa Pola
966693574
110458
BONMATI GOMEZ, JUAN
C/ CRISTOBAL SANZ, Nº31
03130
Santa Pola
965412054
110628
GALIANA ROMERO, ANGEL
C/ FINLANDIA, 1 LOCAL UNO-C
03130
Santa Pola
601357665
110320
SANCHEZ ALARCON, PEDRO
C/ GRAN VIA, Nº32
03630
Sax
965474389
120030
GARCIA-GONZALEZ, FARMACIA
C/ CASTELAR, Nº1
03630
Sax
965474107
110510
DE LAMO LAVIN, MARIA TERESA
PLAZA DE SANTA ANA, Nº15
03518
Tárbena
965884030
110168
BOLUFER CERVERO, VICENTE
C/ MEDICO JOSE PITARCH, Nº6
03725
Teulada
965740668
110049
RASTOLL RASTOLL, ANGEL
C/ PATRICIO PEREZ, Nº18
03181
Torrevieja
965710290
100460
VICENTE GARCIA, PABLO
C/ URBANO ARREGUI, Nº5 ED. LA MURALLA
03185
Torrevieja
965712397
100541
LOPEZ VILLANUEVA, ALFREDO CARLOS
AV. DESIDERIO RODRIGUEZ, Nº80
03185
Torrevieja
965711148
100682
CARBAJO BOTELLA, RODRIGO
AV. ANTONIO MACHADO, Nº115
03182
Torrevieja
965707718
100685
CAYUELAS SANCHIS, MARIA DEL CARMEN
AV. DE LAS HABANERAS, Nº105
03182
Torrevieja
966706930
100687
FERNANDEZ-MAZARAMBROZ BERNABEU, FRANCISCO
AV. DIEGO RAMÍREZ PASTOR Nº89-91
03181
Torrevieja
965707514
100782
CRESPO ANDRES, MARIA ASUNCION
C.C. PUNTA MARINA LOC 0.19-1 LA CEÑUELA
03185
Torrevieja
966722838
100822
FONS COSTA, ROSA MARIA
C/ RAMON GALLUD, 88
03182
Torrevieja
865754356
110007
VERA BELOQUI, JOSE
C/ AZORIN, Nº7
03181
Torrevieja
966268187
110588
FARMACIA LOS BALCONES, CB
C/ RAUL FERNANDEZ GIMENEZ URB. LOS BALCONES
03186
Torrevieja
966722625
110597
VICENTE GOMEZ, MARIA ASUNCION
C/ MAYOR, Nº23 - LA MATA
03188
Torrevieja
966920100
110688
MUÑOZ MARTINEZ, IGNACIO
C/ SUECIA, Nº8
03183
Torrevieja
966704543
110743
NUÑEZ-CACHO CANALES, JUAN MANUEL
AV. ALFREDO NOBEL, Nº119 URB. LOS FRUTALES L-7
03183
Torrevieja
965706433
110744
BRU HERNANDEZ, FRANCISCO
C/ MONTEAGUDO, Nº21 ESQ. C/ BENIAJAN
03185
Torrevieja
965704884
110751
JIMENEZ-BALLESTER, FARMACIA
C/ FRANCISCO ATIENZA FERRANDEZ, Nº34
03184
Torrevieja
965716758
110772
IBAÑEZ MURCIA, MARIA REBECA
RONDA J. SAMPER GARCIA, Nº1-C RES.TORREMAR IV
03183
Torrevieja
966923706
110773
LOPEZ PEREZ, PABLO
C.C. OZONE,PD.CAMPO DE SALINAS,COMPONENTE B1 ED.1
03183
Torrevieja
966702674
110774
CASELLES FUENTES, BEATRIZ
AV. MANCHA, S/N URB. AGUAS NUEVAS-C.C. ALAMEDA L-7
03183
Torrevieja
966705362
110780
MARTINEZ DIAZ, MARIA PAZ
URB.LOS ALTOS DEL LIMONAR II. R-6-6-LOCAL 2A
03184
Torrevieja
966788783
130666
PAREDES PAREDES, LAURA
C/ FRAGATA, Nº36
03182
Torrevieja
965707291
100810
BAQUERO NAVARRO, RICARDO
C/ DR. PEDRO DOMENECH, Nº17 - 5 ESQ. DR. FLEMING
03770
Verger (el)
965750921
100050
SOLER-LLORET, FARMACIA
AV. JUAN CARLOS I, Nº2
03570
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)
965890182
100085
SOLER SENABRE, IGNACIA MARIA
C/ COLON, Nº39
03570
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)
965890178
100470
FERRANDO PEREZ, WENCESLAO
C/ PATI FOSC, Nº31
03570
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)
965892461
100770
GONZALEZ VALDIVIESO, MARIA
C/ BARRANQUET, Nº14 ESQ. AV.BENIDORM
03570
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)
966810421
110611
GINER NADAL, AMAYA LUCIA
C/ ARSENAL, Nº44
03570
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)
966850225
110652
FARMACIA LA CALA, CB
AV. MARINERS DE LA VILA - LA CALA
03570
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)
965861697
110044
HERNÁNDEZ ESPINOSA, ANA ANGELES
C/ CAPITAN POSTIGO, Nº5
03400
Villena
965804541
110066
GISBERT-MENOR, FARMACIA
PLAZA BEATA AGUEDA HERNANDEZ, Nº3
03400
Villena
965801069
110370
VAÑO BELDA, MARIA JOSE
C/ SAN FRANCISCO, Nº2
03400
Villena
965802149
En directo 2