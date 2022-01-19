COPE

Alicante provincia

Alicante - Novelda

882 OM - 89.6 FM

ALICANTE

    Consulta el listado de farmacias de Alicante adheridas al sistema de comunicación de test de antígenos

    El Colegio Oficial de Farmacéuticos facilita los puntos a los que se puede acudir en la provincia

    Consulta el listado de farmacias de Alicante adheridas al sistema de comunicación de test de antígenos

    COPE Alicante

    Tiempo de lectura: 7'Actualizado 13:44

    Consulta el listado de farmacias de Alicante adheridas al sistema de comunicación de test de antígenos difundido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

    Farmacia

    Dirección

    C.P.

    Población

    Teléfono

    100282

    AYUSO MACIA, FRANCISCO

    C/ VIRGEN DE LA PAZ, Nº30

    03698

    Agost

    965691264

    110195

    GISBERT SUAY, MELISA

    PLAZA DE ESPAÑA, Nº19

    03698

    Agost

    965691068

    110527

    VILLAMAYOR PIÑAS, JAVIER

    C/ CANALEJAS, 12

    03569

    Aigües

    965690306

    100779

    GARCIA CANOVAS, FRANCISCO

    C/ MESON, Nº45

    03340

    Albatera

    965487201

    110559

    GARCIA MOLINA, MARIA DEL MAR

    C/ CALVARIO, Nº39

    03340

    Albatera

    965487200

    110519

    MONTANER VICENS, ELENA

    C/ VALIENTE ESQ. CALVARIO

    03728

    Alcalalí

    966482055

    100033

    ROBLES SAEZ, MARGARITA

    C/ SAN LORENZO, Nº25

    03801

    Alcoy/Alcoi

    965543510

    100243

    LLULL MIR, SANTIAGO

    C/ DE IBI, Nº20

    03802

    Alcoy/Alcoi

    965331364

    100248

    CORCOLES FERRANDIZ, MARIA EDELMIRA

    C/ ROGER DE LAURIA, Nº5

    03801

    Alcoy/Alcoi

    965540684

    100272

    DOMENECH LLORET, MIGUEL

    C/ ALAMEDA CAMILO SESTO, 55

    03803

    Alcoy/Alcoi

    965331427

    100369

    AURA TEROL, EMILIO

    AV. DE LA HISPANIDAD, Nº39

    03804

    Alcoy/Alcoi

    966523578

    100390

    CLIMENT OLTRA, JOAQUIN

    C/ FERNANDO EL CATOLICO, Nº20

    03803

    Alcoy/Alcoi

    965333096

    100473

    TORMO COMPANY, AMPARO

    C/ MUSICO CARBONELL, Nº5

    03801

    Alcoy/Alcoi

    965542633

    110093

    DE ORTE ABAD, JOSE RAMON

    C/ CARMEN VIDAL, S/N

    03804

    Alcoy/Alcoi

    965336001

    110152

    GOMEZ SANSALONI, JOAQUIN

    C/ SAN NICOLAS, Nº5

    03801

    Alcoy/Alcoi

    965543260

    110219

    GUTIERREZ MIRO, MANUEL

    C/ SAN ISIDRO, Nº18

    03803

    Alcoy/Alcoi

    965330153

    110220

    LLOPIS BOLUDA, FARMACIA

    C/ ENTENZA, Nº45

    03803

    Alcoy/Alcoi

    965330982

    110335

    LOPEZ COBELO, FARMACIA

    C/ LUIS BRAILLE, Nº17

    03802

    Alcoy/Alcoi

    965521991

    110349

    SEMPERE MATARREDONA, VERONICA

    C/ JUAN GIL ALBERT, Nº18

    03800

    Alcoy/Alcoi

    965522290

    110408

    GUILL HERRERO, ISABEL

    C/ SERRELLA, Nº2

    03802

    Alcoy/Alcoi

    965332523

    110410

    FERNANDEZ GEISSER, JUAN ANTONIO

    C/ ESCULTOR PERESEJO, Nº36

    03803

    Alcoy/Alcoi

    966526793

    120119

    VALERO MAS, MAR

    AV. PAIS VALENCIANO, Nº8

    03801

    Alcoy/Alcoi

    965543920

    100715

    MAYOR SEGRELLES, MARTA

    CAMI VELL DE ALTEA, S/N -ALBIR CENTER II

    03580

    Alfàs del Pi (l')

    966867301

    100429

    MEDINA MUÑOZ, JUAN MANUEL

    C/ MªDEL MAR RODRIGUEZ ALBADALEJO, Nº32

    03169

    Algorfa

    965700077

    100022

    MIQUEL FERNANDEZ, JOSE MANUEL

    C/ SAN CARLOS, Nº131 ESQ. C/ DR. SAPENA

    03013

    Alicante/Alacant

    965206629

    100064

    LOPEZ MARTINEZ, MILAGROS

    AV. DE ALCOY, Nº90

    03009

    Alicante/Alacant

    965243697

    100094

    MARTINEZ LILLO, SOLEDAD

    AV. ALFONSO X EL SABIO, Nº34

    03004

    Alicante/Alacant

    965208659

    100096

    BERNA-QUILES, FARMACIA

    C/ GERONA Nº1-A

    03001

    Alicante/Alacant

    965211771

    100108

    ALBALA CANO, ANABEL

    AV. MIRIAM BLASCO, Nº4 LOCAL 2

    03540

    Alicante/Alacant

    965264989

    100169

    GALAN VAZQUEZ, PILAR

    GLORIETA DEPORTISTA JAVIER CABANAS, Nº9 L-4 Y 5

    03540

    Alicante/Alacant

    965253197

    100172

    CREMADES SIRVENT, ANA

    AV. DE FEDERICO SOTO, Nº24

    03001

    Alicante/Alacant

    965213228

    100177

    TOLEDANO-TOLEDANO, FARMACIA

    C/ SAN MATEO, Nº24

    03013

    Alicante/Alacant

    965201869

    100192

    DIAZ-MATAIX, FARMACIA

    C/ Antonio Maura, 22

    03013

    Alicante/Alacant

    965201225

    100208

    SIRVENT-FUENTES, FARMACIA

    C/ SEVILLA, Nº99

    03012

    Alicante/Alacant

    965240831

    100218

    MARIA GOSALBEZ, MARIA LUZ

    C/ DIPUTADO ANTONIO GARCIA MIRALLES S/N ESQ GASTON

    03014

    Alicante/Alacant

    965181978

    100227

    SMETS SOLER, CRISTINA

    C/ PERU, Nº14 (SAN GABRIEL)

    03008

    Alicante/Alacant

    965101799

    100329

    GARCIA TORRENT, ANGELES

    AV. PIN. XAVIER SOLER, Nº13 ED. LAS LOMAS VISTAH.

    03015

    Alicante/Alacant

    965268436

    100350

    LOPEZ SANCHEZ, RAIMUNDA

    C/ BALTASAR CARRASCO, Nº34

    03005

    Alicante/Alacant

    965229768

    100365

    CABRERA TORRES, FERNANDO

    PDTA. FCO. BAS MINGOT, Nº71-73

    03015

    Alicante/Alacant

    965175197

    100381

    RUIZ MEGIAS, PURIFICACION

    C/ MILLAN ASTRAY, Nº58 L-5

    03008

    Alicante/Alacant

    965288963

    100407

    SERRANO GUILLEN, ALMUDENA

    C/ AUSO Y MONZO, Nº14

    03006

    Alicante/Alacant

    965287022

    100422

    RANGEL RAMAJO, JOAQUINA ISABEL

    C/ ANTONIO NOGUERA, Nº5

    03014

    Alicante/Alacant

    965242424

    100662

    COMPAÑ BARCO, DOLORES ROSA

    CTRA. ALCORAYA, Nº88 -PTDA. CAÑADA FENOLLAR

    03699

    Alicante/Alacant

    965667894

    110025

    HERRERO LOPEZ-GASCO, ALFREDO

    C/ MEDICO VICENTE REYES, Nº12 L-4

    03015

    Alicante/Alacant

    965255040

    110042

    ORTIN ROMERO, MARIA TERESA

    PLAZA DE CALVO SOTELO, Nº1

    03001

    Alicante/Alacant

    965202047

    110047

    VICENTE MARTINEZ, SUSANA

    PLAZA DE PIO XII,Nº7

    03013

    Alicante/Alacant

    965201287

    110048

    TELLO MONTOLIU, MARIA JOSE

    AV. ADOLFO MUÑOZ ALONSO, Nº12

    03005

    Alicante/Alacant

    965929775

    110054

    PEÑA GONZALEZ, BEATRIZ PURIFICACION

    AVDA. CONSTITUCION Nº9

    03002

    Alicante/Alacant

    965211661

    110079

    LUZ RUIZ, CELIA MARIA

    C/ MAYOR, Nº29

    03002

    Alicante/Alacant

    965212581

    110106

    LLORET SANCHEZ, TOMAS

    AV. GENERAL MARVA, Nº10

    03004

    Alicante/Alacant

    965214560

    110225

    GARCIA LOPEZ, ALBERTO

    C/ PADRE ESPLA, Nº63 ESQ. C/ HUESCA

    03013

    Alicante/Alacant

    965267490

    110336

    GARCIA-CHAMON CERVERA, MIGUEL ANGEL

    AV. CARDENAL FCO. ALVAREZ, Nº12 PAU 2-NOU SAN BLAS

    03005

    Alicante/Alacant

    965127283

    110346

    TOLEDANO MARTOS, DAVID

    C/ VIRGEN DE LA SALUD, Nº7

    03009

    Alicante/Alacant

    965170738

    110347

    NUÑEZ-PEIRO, FARMACIA

    AV. BENITO PEREZ GALDOS, Nº47-49

    03005

    Alicante/Alacant

    965929733

    110353

    BECERRA-FERNANDEZ, FARMACIA

    C/ EDUARDO LANGUCHA, Nº3-5

    03006

    Alicante/Alacant

    965283374

    110364

    SIERRA ROMERO, ANGEL MARIA

    PLAZA JOAQUIN MARIA LOPEZ, Nº12

    03009

    Alicante/Alacant

    965173422

    110401

    OTERO LOZANO, ELIAS JOSE

    AV. DE DENIA, S/N-C. COMERCIAL PLAZA MAR 2

    03016

    Alicante/Alacant

    965103084

    110427

    VICEDO JORDAN, ANA LUISA

    GRAN VIA CONDE CASAS ROJAS, Nº3

    03007

    Alicante/Alacant

    965280422

    110435

    IVARS SANCHIS, JUAN

    C/ CERDA, Nº104-106 LOCAL 1

    03009

    Alicante/Alacant

    965172619

    110610

    FERNANDEZ BELTRAN, FRANCISCO

    AV. DR. RICO, Nº7

    03005

    Alicante/Alacant

    965923703

    120143

    MISO RODRIGUEZ, NATALIA GRACIA

    C/ MAESTRO JOSE GARBERI, 5, BQ 5 L. 6, RES. ITACA

    03540

    Alicante/Alacant

    965362860

    120233

    FRANCO GIMENEZ, MARTA

    AVDA. CARDENAL FRANCISCO ALVAREZ Nº1

    03005

    Alicante/Alacant

    965181632

    120415

    GARCIA-SALA DUYOS, JOSE

    C/ FRANCISCO CARRATALA CERNUDA, Nº23

    03010

    Alicante/Alacant

    965910535

    130288

    JUANA ROA, JESUS

    AV. CONDOMINA, Nº36 (CABO DE HUERTAS)

    03540

    Alicante/Alacant

    965160399

    130444

    MOYANO CHICOY, ROSA MARIA

    C/ MUSICO ALFOSEA S/N ESQ. C/ VALLE INCLAN

    03011

    Alicante/Alacant

    965176107

    100276

    VALDES BIRLANGA, JUAN PASCUAL

    C/ MAYOR, Nº29 ESQ. C/ MIGUEL HERNANDEZ

    03160

    Almoradí

    965700265

    110155

    MORENO SELMA, ABEL

    C/ MAYOR, Nº75

    03160

    Almoradí

    965701646

    110084

    GARCIA CARRION, ENRIQUE

    AV. CONSTITUCION, Nº11

    03450

    Banyeres de Mariola

    966567115

    110120

    AMIGO AVELLAN, MARIA

    C/ LA CREU, Nº17

    03450

    Banyeres de Mariola

    965566345

    110020

    GONZALEZ RUIZ, DOMINGO

    C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 8

    03390

    Benejúzar

    965356597

    110495

    SALVA RUIZ, MARIANA

    C/ DR. FLEMING, Nº22

    03759

    Benidoleig

    966404373

    100296

    ORTIZ, FARMACIA

    C/ TOMAS ORTUÑO, Nº71 ESQ. C/ BUEN PASTOR

    03501

    Benidorm

    965851118

    100357

    SORIA-CRESPO, FARMACIA

    AV. BENIARDA, Nº31

    03502

    Benidorm

    965853349

    100389

    LLACER OCHOA, BLANCA

    AV. MONTECARLO, Nº11 ED. LOIXANA

    03503

    Benidorm

    965855297

    100571

    BOMANT GOMIS, MERCEDES

    AV. PORTUGAL, Nº4 ESQ. HOLANDA PLAYMON

    03502

    Benidorm

    965863892

    100646

    MAURANDI BARBERA, NURIA

    AV. EMILIO ORTUÑO, Nº21 ED. MARINA SEDAVI

    03501

    Benidorm

    966801225

    100648

    GALIANA-GALIANA, FARMACIA

    C/ DINAMARCA S.E. AV. ANDALUCIA LOCAL 11

    03502

    Benidorm

    966809065

    100649

    GARCIA GARCIA, JESUS

    C/ FINLANDIA, Nº2 ED. FINLANDIA

    03502

    Benidorm

    965853386

    100650

    PEREZ ORTUÑO, VICENTE

    C/ ESPERANTO, Nº10 L-7 ED. ZEUS

    03503

    Benidorm

    965865163

    100651

    ALEO CAPELO, PEDRO JOSE

    C/ MONTERA, Nº4 - FARMACIA

    03502

    Benidorm

    965857329

    100681

    OCHOA HIJONA, BLANCA

    AV. MADRID, Nº23 ED. VERACRUZ

    03503

    Benidorm

    966809339

    100724

    REIG LOPEZ, CARMEN

    C/ LANGREO, Nº4

    03502

    Benidorm

    965864990

    110091

    LUZ RUIZ, FARMACIA

    PASEO DE LA CARRETERA, Nº27

    03501

    Benidorm

    965856046

    110549

    NAVARRO-NAVARRO, FARMACIA

    C/ JUAN FUSTER ZARAGOZA, Nº1 LOC.27

    03503

    Benidorm

    965867158

    110671

    QART FERNANDEZ, IVAN

    C/ PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 1-3

    03503

    Benidorm

    966811449

    110676

    MONLLOR TRELIS, ALMA MARIA

    AV. L'AIGÜERA ED. GEMELOS XVII-LOCAL 2 Y 3

    03501

    Benidorm

    966889116

    120307

    PEREZ COLMENERO, MARIA

    AV. VILLAJOYOSA, Nº4ED. ALTAMIRA V

    03502

    Benidorm

    965851976

    110701

    RIQUELME PEREZ, MARIA YOLANDA

    C/ ABAJO, Nº10

    03816

    Benifallim

    965513197

    110505

    NUÑEZ-CACHO CANALES, ALFONSO

    CARRETERA DE ALCOY, Nº19

    03516

    Benimantell

    965885354

    100801

    OLIVERT AMADO, MANUEL

    C/ SANT JOSEP, Nº2

    03812

    Benimassot

    965518134

    100605

    VILLANUEVA ALBANELL, CARMEN

    C/ BENIDOLEIG, Nº18

    03720

    Benissa

    965731162

    100170

    CAYUELAS SANCHIS, ROCIO

    AV. CONSTITUCION, Nº22

    03360

    Callosa de Segura

    966758336

    100618

    SORIANO BALLESTER, LUIS ANDRES

    AV. LA PAZ, 1

    03360

    Callosa de Segura

    966756917

    100037

    SAVALL PEREZ, MARIA JESUS

    PLAZA DE ESPAÑA, 9 (APDO DE CORREOS 65)

    03510

    Callosa d'En Sarrià

    965886002

    110587

    TORRES BELLIDO, GLADYS ALVINA

    URBANIZACION EL TOSAL 2 J

    03710

    Calpe/Calp

    965837608

    100754

    ALVAREZ CUBELLS, VICENTA JOSE

    AV. FABRAQUER, Nº38 L-9

    03560

    Campello (el)

    965940272

    110009

    CANO ARRIBI, MARIA VICENTA

    C/ DOCTOR FLEMING, Nº43

    03560

    Campello (el)

    965630521

    110654

    SUAREZ BARCENA RAMIREZ, EDUARDO

    C/SAN JUAN BOSCO, Nº1 ESQ. AV.GENERALITAT

    03560

    Campello (el)

    965635009

    120523

    GONZALEZ ORTS, IRENE

    C/ SAN BARTOLOME, Nº10

    03469

    Campo de Mirra/Camp de Mirra

    965820305

    100809

    MIRALLES LOPEZ, FRANCISCA

    AV. ONIL, Nº 58-60 BAJO

    03420

    Castalla

    966284248

    110707

    PEREZ ANDRES, BEATRIZ

    AV. DE LA CONSTITUCION, Nº71

    03420

    Castalla

    965560248

    110515

    LOPEZ VILLODRE, MARIA DEL PILAR

    C/ JOSE ANTONIO, Nº17

    03793

    Castell de Castells

    965518080

    100698

    FUSTER BONET, BLAS

    AV. DEL FERROCARRIL, Nº19

    03820

    Cocentaina

    965590526

    100509

    ZARAGOZA MIGUEL, JOSE MANUEL

    C/ ALICANTE, Nº1

    03517

    Confrides

    965885814

    110493

    SANCHEZ MARTIN, JUAN JOSE

    C/ CASTELLON, Nº5

    03330

    Crevillent

    965400558

    120367

    MUÑOZ-MUÑOZ, FARMACIA

    C/ REY DON JAIME I, Nº9

    03330

    Crevillent

    965400441

    100081

    FERNANDEZ FERNANDEZ, ARACELI

    AV. MARQUES DE CAMPO, Nº48

    03700

    Denia

    965781179

    100308

    SALA DE OYANGUREN, MARIA DEL MAR

    AV. DE LA MAR, Nº7-B (LA XARA)

    03709

    Denia

    965782999

    100481

    ROMANY PUIG, ENRIQUE

    C/ ELCHE, Nº2

    03700

    Denia

    965781061

    100545

    SIVERA SIGNES, SALVADORA

    BARRANCO DEL MOÑO, Nº61-LAS ROTAS

    03700

    Denia

    965788261

    110012

    BRINES ESPJ

    AV. JOAN FUSTER, Nº28-B IZQ.

    03700

    Denia

    965789023

    110149

    FERNANDEZ DE RETANA MATOSSI, NATALIA

    AV. DE VALENCIA, Nº2 B

    03700

    Denia

    965783242

    110358

    SALVA RUIZ, MARIA DEL VALLE

    PLAZA DEL RASET, Nº6

    03700

    Denia

    965782597

    110540

    FARMACIA LA PEDRERA

    C/ MARQUESA VALERO DE PALMA, 4

    03700

    Denia

    965785911

    120146

    FARMACIA VIVES-GARCIA ESPJ

    C/ MIGUEL HERNANDEZ ESQ. CAMI DEL LAVAOR

    03700

    Denia

    965780111

    100071

    SORIANO BALCAZAR, ANTONIO

    C/ JOSE SANCHEZ SAEZ, Nº50

    03202

    Elche/Elx

    965451735

    100083

    ROCA CUESTA, BRIGIDA

    C/ LES BARQUES, Nº4

    03203

    Elche/Elx

    965452513

    100100

    RODRIGUEZ GARCIA, MARIA TERESA

    C/ CORREDORA Nº41 (GLORIETA)

    03202

    Elche/Elx

    965451439

    100174

    AGULLO PIÑOL, PABLO

    AV. REINA VICTORIA, Nº73

    03201

    Elche/Elx

    965444938

    100199

    GIMENEZ MATEOS, ESPERANZA BLANCA

    C/ ANTONIO MACHADO, Nº43

    03204

    Elche/Elx

    965468728

    100245

    GALIANA GILABERT, YOLANDA

    PLAZA DEL PONT, Nº2

    03204

    Elche/Elx

    965441076

    100255

    RUIZ LOZANO, FARMACIA

    C/ CRISTOBAL SANZ, Nº60

    03201

    Elche/Elx

    965464895

    100260

    LUENGO RUIZ, FERNANDO

    C/MEXICO, Nº2 ESQ. AV. CORTES VALENCIANAS

    03205

    Elche/Elx

    965465285

    100266

    CABALLERO SANCHO, MARIA MERCEDES

    C/ LLAURADORS, Nº26

    03204

    Elche/Elx

    966655962

    100269

    OLIVER GAMO, MARIA JESUS

    C/ EMILIO HERNANDEZ SELVA, Nº58

    03205

    Elche/Elx

    965464180

    100280

    VIVES RUIZ DE LOPE, MARIANO

    AV. LLIBERTAD, Nº54

    03206

    Elche/Elx

    965465727

    100304

    SALINAS GARCIA, MARIA ELIA

    PLAZA DE MADRID, Nº10

    03205

    Elche/Elx

    965461545

    100438

    ASTOR LANDETE, MARIA BEGOÑA

    C/ MONSERRATE GUILABERT VALERO, Nº69

    03205

    Elche/Elx

    965468804

    100448

    SANCHEZ MANRESA, JESUS

    C/ TRASVASE, Nº21 (LA HOYA)

    03294

    Elche/Elx

    966610149

    100550

    HERNANDEZ BORJA, JOSE MARIA

    AV. SAN BARTOLOME TIRAJANA, Nº28-ARENALES

    03195

    Elche/Elx

    966910240

    100592

    PUCHADES NACHER, CONCHA

    PTDA. VALVERDE BAJO POL.2(APDO. C. 3456)

    03139

    Elche/Elx

    966638008

    110069

    SERNA ZAPLANA, MANUEL

    C/ SALVADOR, Nº25

    03203

    Elche/Elx

    966217761

    110196

    VAZQUEZ ALBENTOSA, ENCARNACION

    C/ FILET DE FORA, Nº86

    03203

    Elche/Elx

    965452374

    110228

    ALBALADEJO SERRANO, ELVIRA

    C/ CONCEPCION ARENAL, Nº2

    03201

    Elche/Elx

    965461877

    110283

    DEVESA-SALAS, FARMACIA

    C/ POETA MIGUEL HERNANDEZ, Nº72

    03201

    Elche/Elx

    965469830

    110302

    RUIZ MARTINEZ, FRANCISCO

    CALLE HERMANOS NAVARRO CARACENA, 65

    03206

    Elche/Elx

    965461249

    110345

    VALERA PLA, JUAN

    C/ RAMON VICENTE SERRANO, Nº25 ESQ C/JUAN CARACENA

    03206

    Elche/Elx

    965460071

    110392

    ALVAREZ-ASENCIO, FARMACIA

    C/ HILARION ESLAVA, Nº125

    03204

    Elche/Elx

    966632192

    110503

    SERRANO FURELOS, ISAURA

    PLAZA DE LA PRIMAVERA, Nº5 (LAS BAYAS)

    03292

    Elche/Elx

    966637111

    110593

    ANDRES FERRANDIZ, JUAN MIGUEL

    C/ VICENT ANDRES ESTELLES, Nº34

    03202

    Elche/Elx

    965427426

    120397

    REVERTE TORDECILLAS, MARIA JOSE

    C/ FCO. TOMAS Y VALIENTE, Nº42

    03206

    Elche/Elx

    965435218

    120399

    AMOROS FERNANDEZ, CARLOS

    AV. DE NOVELDA, Nº15

    03205

    Elche/Elx

    966661956

    100082

    RICO VIDAL, HORTENSIA

    C/ NUEVA, Nº2

    03600

    Elda

    965380172

    100383

    SALORT MAYANS, JUANA

    AV. CHAPI, Nº8ESQ. C/ VIRGEN DE MONTSERRAT

    03600

    Elda

    965384525

    100461

    ESCRIVA TAMARIT, HIGINIO

    AV. DE LAS OLIMPIADAS, Nº3

    03600

    Elda

    965388154

    110446

    PADIAL-SERRANO, FARMACIA

    AV. ALFONSO XIII, Nº48

    03600

    Elda

    965382119

    120075

    MARI BENEIT, FERNANDO

    C/ ORTEGA Y GASSET, Nº31

    03600

    Elda

    965380951

    120121

    FLUVIA IVORRA, MARIA

    C/ VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, Nº35

    03600

    Elda

    965398345

    120655

    ESTEVAN ORTEGA, SILVANA

    C/ VELETA, Nº2

    03600

    Elda

    965385623

    120711

    GARCIA OLTRA, MARIA

    C/ CAMILO JOSE CELA, Nº74

    03600

    Elda

    966965197

    100223

    CLIMENT GONZALEZ, ANA MARIA

    AV. CONSTITUCION, Nº36

    03179

    Formentera del Segura

    966792311

    120573

    BERENGUER FORTUNY, ELVIRA

    C/ DE LES ROQUETES, Nº3

    03740

    Gata de Gorgos

    965757332

    100137

    DE MIGUEL-ESCANERO, FARMACIA

    C/ MAYOR, Nº9

    03140

    Guardamar del Segura

    965728289

    100669

    RODRIGUEZ NIETO, JULIAN

    PLAZA DE LA FIGUERA, 5 LOCAL 19

    03140

    Guardamar del Segura

    965727407

    100805

    IGLESIAS SANCHEZ, MARIA JOSE

    C/ MADRID, Nº 1 B

    03140

    Guardamar del Segura

    966725590

    110167

    FARMACIA MORA, C.B.

    AV. PAIS VALENCIANO, Nº29

    03140

    Guardamar del Segura

    965728292

    100232

    COLOMA MOLTO, MONICA

    AV. DE LA PAZ, Nº31

    03440

    Ibi

    965553336

    110160

    FERRER MESTRE, MARAVILLAS

    C/ MAYOR, Nº5 Y 7

    03727

    Jalón/Xaló

    966480436

    100464

    MARSAL ROMANY, DESAMPARADOS

    AV. REY JUAN CARLOS I, Nº33

    03730

    Jávea/Xàbia

    965791955

    100680

    MARTINEZ PASTOR, MARIA SALOME

    AV. LEPANTO, Nº12

    03730

    Jávea/Xàbia

    966462545

    100694

    PEREZ ORTUÑO, ROSA MARIA

    AV. DEL PLA-CABO DE LA NAO, Nº126 L-E

    03730

    Jávea/Xàbia

    966463531

    100730

    ALMODOVAR MORELL, ANTONIO VICENTE

    PLAZA JOANOT MARTORELL, Nº5 L-3

    03730

    Jávea/Xàbia

    966463994

    100747

    MARIN LLUCH, ANTONIO

    C/ NAPOLES, 7 LOCAL 3

    03730

    Jávea/Xàbia

    966461954

    100794

    RODRIGO GASQUE, CONCEPCION

    AV. COLOMER, Nº3

    03730

    Jávea/Xàbia

    966463546

    110154

    BELCHI-BELCHI, FARMACIA

    RONDA DE COLON, Nº4

    03730

    Jávea/Xàbia

    965791099

    110745

    SALORT LLORCA, VICENTE

    CTRA. DEL CABO DE LA NAO-AV. PLA ,Nº165

    03730

    Jávea/Xàbia

    966471133

    120581

    CHOLBI-CHOLBI, FARMACIA

    CTRA. CABO LA NAO, CALA BLANCA

    03730

    Jávea/Xàbia

    965770900

    100035

    DE PRADO MAS, FRANCISCO

    AV. CONSTITUCION, Nº10

    03100

    Jijona/Xixona

    965610481

    120488

    HERNANDEZ PRATS, CARMEN

    C/ PINTOR SOROLLA, Nº23

    03409

    La Cañada

    965820266

    100569

    SANZ CARBONELL, FRANCISCA

    C/ OSCAR ESPLA, Nº13

    03669

    La Romana

    965696584

    100525

    BOLUFER GARCIA, NATALIA

    C/ COLON, Nº14

    03729

    Llíber

    965731363

    120496

    GINER MONTORO, MARIA GRISELA

    C/ REYES CATOLICOS, Nº2

    03860

    Lorcha/Orxa (l')

    966511092

    100806

    AYELA PASTOR, MARIA ROSARIO

    C/ HERMANOS KENNEDY, Nº3

    03670

    Monforte del Cid

    965620364

    110040

    JUANA GALAN, DIEGO

    AV. CASTO RICHART F., Nº12

    03670

    Monforte del Cid

    965620034

    100073

    CANALES ALONSO, NURIA PAULA

    C/ LUIS MARTI, Nº7

    03640

    Monóvar/Monòver

    966960093

    100193

    FARMACIA LA GOLETJA CB

    C/ CARLOS TORTOSA, Nº4

    03640

    Monóvar/Monòver

    965470482

    100807

    FOS CLAVER, SALVADOR

    AV. DEL MAR, Nº92

    03187

    Montesinos (Los)

    966720524

    110360

    GOZALBEZ CEBRIAN, LEIDE MARIA

    PLAZA DE LA ERMITA, Nº7

    03830

    Muro de Alcoy

    965531147

    100811

    PRIETO CARRAZONI, FRANCISCO

    C/ JUAN XXIII, Nº42

    03110

    Mutxamel

    965956675

    100301

    GARCIA MONGARS, ANDRES

    AV. REYES CATOLICOS, Nº85

    03660

    Novelda

    965602688

    100400

    ESTEBANEZ CONSUEGRA, JUAN FRANCISCO

    C/ CERVANTES, Nº45

    03660

    Novelda

    965600197

    100721

    RODA FONOLLOSA, GLORIA

    C/ TIRSO DE MOLINA, Nº52 BJ-ACCESO EN C/VIRIATO

    03660

    Novelda

    965609075

    110006

    HEREDEROS DE JUAN JAVIER DEL RIO SALANOVA

    C/ EMILIO CASTELAR, Nº37

    03660

    Novelda

    965600690

    110067

    VALLEJO RAMOS, JAIME

    C/ MAYOR, Nº2

    03660

    Novelda

    965600489

    110704

    CLIMENT GINER, MANUEL

    C/ MARIA CRISTINA, Nº54

    03660

    Novelda

    965603733

    120250

    SEGURA BELTRA, MARIA

    C/ COLON, 17 BAJO

    03660

    Novelda

    965601370

    100558

    GASENT VALLALTA, ANTONIO

    C/ ALADROC, Nº1 URB. HOLIDAY CLUB

    03530

    Nucia (la)

    965873315

    100732

    CLIMENT ESPINOS, AMPARO

    AV. DE LA MARINA BAIXA, Nº35

    03530

    Nucia (la)

    966896755

    110790

    ROMERO ESCANDELL, ESTRELLA

    PASSEIG PINAR DE GARAITA, Nº4

    03530

    Nucia (la)

    966873734

    110795

    BRANDARIZ IGLESIAS, CARLOS

    AV. COLOMA, Nº1-LOC.9 (ZONA COM. PLAZA DEL SOL)

    03530

    Nucia (la)

    965873992

    120135

    CANO-CANO, FARMACIA

    C/ CARRETERA, Nº2

    03530

    Nucia (la)

    965870753

    120723

    FARMACIA CENTRAL GISBERT, C.B.

    LA CARRETERA, 82, LOCAL 2

    03530

    Nucia (la)

    966839731

    100002

    MUD GADEA, FERNANDO

    C/ ADSUBIA, 9D

    03760

    Ondara

    965766061

    100512

    CASTELLO ALBEROLA, MARIA DOLORES

    AV. DOCTOR FLEMING, Nº22

    03760

    Ondara

    965766748

    100797

    GIMENO SANCHEZ, INMACULADA

    AV. DE LA PAZ, Nº36

    03430

    Onil

    965564094

    110027

    MORENO SELMA, JUAN FRANCISCO

    AV. CONSTITUCION, Nº17-21 ESQ. C/ BARBERAN Y COLL

    03430

    Onil

    965564059

    110394

    VICENT MARTI, MONICA

    C/ PORTAL, Nº11

    03430

    Onil

    965565097

    100078

    MARTOS-SALAR, FARMACIA

    PLAZA NUEVA, Nº9

    03300

    Orihuela

    965300368

    100101

    MARTINEZ JIMENEZ, ESPERANZA

    AVDA. DE LAS BRISAS, S/N URB. LOS DOLSES M-2, Nº3

    03189

    Orihuela

    965300230

    100166

    RODES BERNABE, JOAQUIN

    AV. TEODOMIRO, Nº9

    03300

    Orihuela

    965300484

    100240

    CHAZARRA NAVARRO, GONZALO

    AV. DUQUE TAMAMES, Nº39

    03300

    Orihuela

    966743816

    100292

    INIESTA PENALVA, CARLOS MARIA

    AV. TEODOMIRO, Nº10 Bº

    03300

    Orihuela

    965300788

    100471

    BONMATI GOMEZ, ANGEL

    C/ ORIHUELA, Nº22 (PTDA. LA CAMPANETA)

    03325

    Orihuela

    654394788

    100497

    GONZALEZ VICENTE, MARGARITA

    AV. DE LAS ADELFAS, S/N (DEHESA CAMPOAMOR)

    03189

    Orihuela

    965320584

    100563

    BAÑON ARNAO, MARIA PILAR

    AV. PLAYA, ED. LA ZENIA-ORIHUELA COSTA

    03189

    Orihuela

    966760025

    100591

    BERNA HERNANDEZ, MARIA JOSE

    C/ ALBORAN, Nº7 (PTDA. LA MATANZA)

    03189

    Orihuela

    965369070

    100812

    GARCIA MOLINA, MARIA

    AV. DOCTOR GARCIA ROGEL, Nº4

    03300

    Orihuela

    966740932

    100819

    JUST MARTINEZ, MARIA JOSE

    C/ DEL MAR, Nº15 - ED. AQUAMARINA

    03189

    Orihuela

    965320001

    100517

    PEREZ FERNANDEZ, JORGE

    C/ BARRANQUET, Nº22

    03579

    Orxeta

    966855110

    100463

    FERRA MONSERRAT, ROSARIO

    AV. DE BENIDORM, Nº9

    03792

    Parcent

    966405396

    120058

    FARMACIA GIL, CB

    AV. JAUME I, Nº67

    03750

    Pedreguer

    965760690

    100327

    LLORCA-LLORCA, FARMACIA

    C/ ECCE HOMO, Nº12

    03780

    Pego

    965571028

    100516

    QUESADA MUELAS, ANA JULIA

    C/ LA ERA, Nº5

    03815

    Penaguila

    965513186

    100056

    PUCHE HERRERO, MARIA TERESA

    C/ CANOVAS DEL CASTILLO, Nº7

    03610

    Petrer

    965370640

    100339

    CUENCA MARTINEZ, JUAN FRANCISCO

    AV. DE MADRID, Nº39

    03610

    Petrer

    965372615

    100537

    MILLA BERNABE, CARLOS

    C/ DAMASO NAVARRO, ESQ. SDAD UNION MUSICAL

    03610

    Petrer

    965374715

    110380

    HERMANOS PLANELLS VIDAL, CB

    C/ GABRIEL PAYA, Nº52

    03610

    Petrer

    965371051

    110705

    FRANCO GIMENEZ, CRISTINA

    COMP. MOROS FRONTERIZOS ESQ. PZ. UNION FESTEJOS

    03610

    Petrer

    965374921

    100478

    MARTINEZ SAEZ, LUCIA

    C/ MAYOR, Nº44

    03190

    Pilar de la Horadada

    965351389

    100769

    LORENZO BAÑON, MARIA DEL MAR

    C/ ALHELI, Nº21 TORRE DE LA HORADADA

    03191

    Pilar de la Horadada

    865515109

    110204

    FARMACIA RAFAEL ESPUCH C.B.

    C/ MAYOR, Nº21

    03190

    Pilar de la Horadada

    965351010

    110753

    MARTINEZ MANZANO, RAQUEL

    C/ MAYOR, Nº145

    03190

    Pilar de la Horadada

    965352879

    100021

    JORGE-PEREZ, FARMACIA

    C/ RAMON Y CAJAL, Nº4

    03650

    Pinoso

    965477068

    110442

    COSTA-PASTOR, FARMACIA

    C/ JOAN MARTORELL, Nº9

    03779

    Poblets (els)

    966474061

    100445

    CAYUELAS SANCHIS, MARIANO

    PLAZA MARTIN SALINAS, Nº4

    03369

    Rafal

    966752247

    100823

    PERIS CASTELLS, ALBERTO

    AV. DE LA LIBERTAD, 36

    03370

    Redován

    965717434

    110190

    FARMACIA FERRANDO BUENO

    C/ SAN JERONIMO, Nº4

    03370

    Redován

    966755079

    110722

    ESCOLANO MARTINEZ, CARLOS

    C/ PASCUAL MARTÍNEZ, Nº35

    03370

    Redován

    966735681

    100778

    LAPIEDRA SANTAURSULA, DESAMPARADOS

    AV. REGANTES, Nº49-URB. CIUDAD QUESADA

    03170

    Rojales

    966716761

    100799

    BARQUERO OCHOA DE RETANA, MARIA TERESA

    C/ CAMILO JOSE CELA, Nº13

    03170

    Rojales

    965724909

    100491

    HERNANDEZ ARCE, MANUEL

    PLAZA DE ESPAÑA, Nº14

    03638

    Salinas

    965479448

    100585

    RUIZ LOZANO, FRANCISCA

    C/ AMSTERDAM, Nº14

    03177

    San Fulgencio

    966796912

    110776

    ESCUDERO ORTIZ, MARIA DOLORES

    AV. DE LONDRES, Nº1 ED.MARINA CENTRO L-13

    03177

    San Fulgencio

    966790233

    100746

    MARTIN DIAZ, MARIA JOSEFA

    PLAZA DE LA LIBERTAD, Nº6

    03193

    San Miguel de Salinas

    965720980

    100670

    IVARS LILLO, JUAN

    C/RIO TURIA Nº23, C.C. SOL Y LUZ

    03690

    San Vicente del Raspeig/Sant V

    965676128

    100700

    BARCELO RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION

    CTRA DE AGOST Nº21 ESQ. C/BENITO PEREZ GALDOS,Nº99

    03690

    San Vicente del Raspeig/Sant V

    965668720

    110761

    BROTONS OLIVER, ALBERTO

    C/ MADRID, Nº16 ESQ. C/ COLON

    03690

    San Vicente del Raspeig/Sant V

    965672310

    110771

    GARCIA NAVARRO, MARINA

    C/ JAVEA, Nº7

    03690

    San Vicente del Raspeig/Sant V

    965676347

    100755

    PUIG SENDRA, VICENTE

    C/ CRISTO DE LA PAZ, Nº39

    03550

    Sant Joan d'Alacant

    965658071

    110492

    FERRANDIZ CERDA, MARIA PAZ

    PLAZA DE LA CONSTITUCION, Nº9

    03550

    Sant Joan d'Alacant

    965656627

    100077

    BONMATI LUCERGA, MARIA ASUNCION

    C/ GLORIETA, Nº11

    03130

    Santa Pola

    965411184

    100589

    BONMATI LUCERGA, JUAN JOSE

    MONTE DE SANTA POLA, Nº32 URB. GRAN ALACANT

    03130

    Santa Pola

    966697471

    100594

    GARCIA QUINTANA, CARMEN PILAR

    AV. SANTIAGO BERNABEU, Nº42-43

    03130

    Santa Pola

    966690391

    100719

    TORREGROSA MACIA, JOSE VICENTE

    C/ DE ELCHE, Nº36

    03130

    Santa Pola

    966693574

    110458

    BONMATI GOMEZ, JUAN

    C/ CRISTOBAL SANZ, Nº31

    03130

    Santa Pola

    965412054

    110628

    GALIANA ROMERO, ANGEL

    C/ FINLANDIA, 1 LOCAL UNO-C

    03130

    Santa Pola

    601357665

    110320

    SANCHEZ ALARCON, PEDRO

    C/ GRAN VIA, Nº32

    03630

    Sax

    965474389

    120030

    GARCIA-GONZALEZ, FARMACIA

    C/ CASTELAR, Nº1

    03630

    Sax

    965474107

    110510

    DE LAMO LAVIN, MARIA TERESA

    PLAZA DE SANTA ANA, Nº15

    03518

    Tárbena

    965884030

    110168

    BOLUFER CERVERO, VICENTE

    C/ MEDICO JOSE PITARCH, Nº6

    03725

    Teulada

    965740668

    110049

    RASTOLL RASTOLL, ANGEL

    C/ PATRICIO PEREZ, Nº18

    03181

    Torrevieja

    965710290

    100460

    VICENTE GARCIA, PABLO

    C/ URBANO ARREGUI, Nº5 ED. LA MURALLA

    03185

    Torrevieja

    965712397

    100541

    LOPEZ VILLANUEVA, ALFREDO CARLOS

    AV. DESIDERIO RODRIGUEZ, Nº80

    03185

    Torrevieja

    965711148

    100682

    CARBAJO BOTELLA, RODRIGO

    AV. ANTONIO MACHADO, Nº115

    03182

    Torrevieja

    965707718

    100685

    CAYUELAS SANCHIS, MARIA DEL CARMEN

    AV. DE LAS HABANERAS, Nº105

    03182

    Torrevieja

    966706930

    100687

    FERNANDEZ-MAZARAMBROZ BERNABEU, FRANCISCO

    AV. DIEGO RAMÍREZ PASTOR Nº89-91

    03181

    Torrevieja

    965707514

    100782

    CRESPO ANDRES, MARIA ASUNCION

    C.C. PUNTA MARINA LOC 0.19-1 LA CEÑUELA

    03185

    Torrevieja

    966722838

    100822

    FONS COSTA, ROSA MARIA

    C/ RAMON GALLUD, 88

    03182

    Torrevieja

    865754356

    110007

    VERA BELOQUI, JOSE

    C/ AZORIN, Nº7

    03181

    Torrevieja

    966268187

    110588

    FARMACIA LOS BALCONES, CB

    C/ RAUL FERNANDEZ GIMENEZ URB. LOS BALCONES

    03186

    Torrevieja

    966722625

    110597

    VICENTE GOMEZ, MARIA ASUNCION

    C/ MAYOR, Nº23 - LA MATA

    03188

    Torrevieja

    966920100

    110688

    MUÑOZ MARTINEZ, IGNACIO

    C/ SUECIA, Nº8

    03183

    Torrevieja

    966704543

    110743

    NUÑEZ-CACHO CANALES, JUAN MANUEL

    AV. ALFREDO NOBEL, Nº119 URB. LOS FRUTALES L-7

    03183

    Torrevieja

    965706433

    110744

    BRU HERNANDEZ, FRANCISCO

    C/ MONTEAGUDO, Nº21 ESQ. C/ BENIAJAN

    03185

    Torrevieja

    965704884

    110751

    JIMENEZ-BALLESTER, FARMACIA

    C/ FRANCISCO ATIENZA FERRANDEZ, Nº34

    03184

    Torrevieja

    965716758

    110772

    IBAÑEZ MURCIA, MARIA REBECA

    RONDA J. SAMPER GARCIA, Nº1-C RES.TORREMAR IV

    03183

    Torrevieja

    966923706

    110773

    LOPEZ PEREZ, PABLO

    C.C. OZONE,PD.CAMPO DE SALINAS,COMPONENTE B1 ED.1

    03183

    Torrevieja

    966702674

    110774

    CASELLES FUENTES, BEATRIZ

    AV. MANCHA, S/N URB. AGUAS NUEVAS-C.C. ALAMEDA L-7

    03183

    Torrevieja

    966705362

    110780

    MARTINEZ DIAZ, MARIA PAZ

    URB.LOS ALTOS DEL LIMONAR II. R-6-6-LOCAL 2A

    03184

    Torrevieja

    966788783

    130666

    PAREDES PAREDES, LAURA

    C/ FRAGATA, Nº36

    03182

    Torrevieja

    965707291

    100810

    BAQUERO NAVARRO, RICARDO

    C/ DR. PEDRO DOMENECH, Nº17 - 5 ESQ. DR. FLEMING

    03770

    Verger (el)

    965750921

    100050

    SOLER-LLORET, FARMACIA

    AV. JUAN CARLOS I, Nº2

    03570

    Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

    965890182

    100085

    SOLER SENABRE, IGNACIA MARIA

    C/ COLON, Nº39

    03570

    Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

    965890178

    100470

    FERRANDO PEREZ, WENCESLAO

    C/ PATI FOSC, Nº31

    03570

    Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

    965892461

    100770

    GONZALEZ VALDIVIESO, MARIA

    C/ BARRANQUET, Nº14 ESQ. AV.BENIDORM

    03570

    Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

    966810421

    110611

    GINER NADAL, AMAYA LUCIA

    C/ ARSENAL, Nº44

    03570

    Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

    966850225

    110652

    FARMACIA LA CALA, CB

    AV. MARINERS DE LA VILA - LA CALA

    03570

    Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

    965861697

    110044

    HERNÁNDEZ ESPINOSA, ANA ANGELES

    C/ CAPITAN POSTIGO, Nº5

    03400

    Villena

    965804541

    110066

    GISBERT-MENOR, FARMACIA

    PLAZA BEATA AGUEDA HERNANDEZ, Nº3

    03400

    Villena

    965801069

    110370

    VAÑO BELDA, MARIA JOSE

    C/ SAN FRANCISCO, Nº2

    03400

    Villena

    965802149










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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