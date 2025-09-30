Cirque du Soleil elige Alicante para su espectáculo más sorprendente en España

Alicante se prepara para recibir uno de los mayores acontecimientos culturales de 2026. Cirque du Soleil estrenará en la Playa de San Juan, el próximo 16 de julio de 2026, su espectáculo KURIOS – Gabinete de Curiosidades, que llega por primera vez a España después de triunfar en más de 40 ciudades de todo el mundo.

La ciudad se une así a la gira española de esta producción, que ya ha conquistado a más de seis millones de espectadores desde su estreno en Montreal en 2014. En su recorrido por España, KURIOS pasará por Sevilla, Bilbao y Málaga antes de aterrizar en Alicante bajo la icónica Gran Carpa.

Un viaje al mundo de lo imposible

Kurios – Gabinete de Curiosidades invita al público a escapar de la realidad y sumergirse en un universo de inspiración steampunk donde la curiosidad es la llave que abre la puerta a lo inesperado. La historia arranca en el laboratorio de un Científico que descubre un mundo invisible, poblado por personajes fantásticos que dan vida a sus invenciones más disparatadas.

El espectáculo combina acrobacias espectaculares, poesía visual y humor, ofreciendo una experiencia que va más allá del circo tradicional. Según la crítica internacional, se trata de una de las producciones más sorprendentes y aplaudidas de Cirque du Soleil.

Un espectáculo internacional en la Playa de San Juan

El montaje, que ha sido visto en ciudades como Nueva York, Tokio o París, convertirá la Playa de San Juan en un escenario único en el que Alicante será protagonista de esta gira internacional. La elección de la ciudad supone, además, una reafirmación del vínculo entre Cirque du Soleil y Alicante, que ya ha sido sede de varias de sus producciones en el pasado.

La preventa exclusiva para miembros de Cirque Club comienza hoy, mientras que la venta general se abrirá el 30 de septiembre en la web oficial del espectáculo. La compañía recuerda que unirse a Cirque Club es gratuito y permite acceder a experiencias y ofertas únicas.

Con más de 3.000 representaciones a sus espaldas, KURIOS – Gabinete de Curiosidades promete convertir Alicante en un universo de magia, imaginación y sueños imposibles.