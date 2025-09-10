Los campings de Alicante, la opción estrella del verano para familias españolas

Los campings de la Costa Blanca cierran el verano con casi un lleno total en agosto

Los campings de la Costa Blanca han vivido un verano de gran actividad. Según datos de la Asociación Provincial de Campings de Alicante, la ocupación media se ha situado en torno al 85 %, con un comportamiento desigual entre julio y agosto.

Agosto volvió a ser el mes estrella, con una ocupación cercana al 95 % y lleno técnico durante los dos fines de semana centrales. El balance mensual superó el 80 % en parcelas y rozó el 90 % en cabañas y bungalows, manteniendo así los buenos registros de 2024.

En julio, sin embargo, la cifra descendió respecto al año pasado: las parcelas se quedaron en un 75 % frente al 85 % de 2024. Los bungalows, por su parte, mantuvieron un 90 % de ocupación, igual que en el ejercicio anterior.

El presidente en funciones de la asociación, Patrick Le Metayer, ha calificado la temporada de positiva porque "cada vez más turistas valoran este modelo de alojamiento, que combina naturaleza y comodidad, con servicios que van desde piscinas con toboganes, animación y zonas infantiles, hasta una variada oferta de restauración en un mismo espacio”.

El perfil del visitante durante julio y agosto ha sido mayoritariamente nacional, con un peso destacado de las familias y las personas mayores. A partir de septiembre, se espera un cambio en la tendencia: menos turismo nacional y un mayor número de visitantes procedentes del norte y centro de Europa.

Para este mes, la previsión de ocupación es de más del 60 %, aunque la cifra final dependerá en buena parte de la meteorología y de las reservas de última hora, habituales en estas fechas.

La conclusión es clara: los campings de la Costa Blanca se consolidan como una de las opciones preferidas para quienes buscan vacaciones al aire libre, con naturaleza y servicios a la altura de cualquier resort.