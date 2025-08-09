COPE
Alicante - Novelda
Calor estable y noches tropicales: así será el tiempo en Alicante este fin de semana

La sensación de bochorno estará presente durante el sábado y domingo

Los termómetros comienzan un nuevo ascenso
José Ramón Zaragoza

Alicante - Publicado el

1 min lectura

Alicante se prepara para un fin de semana marcado por el calor constante, cielos con intervalos de nubes y mínimas que no bajarán de los 24 °C, lo que mantendrá la sensación de bochorno durante la noche. La estabilidad atmosférica seguirá siendo protagonista en todo el litoral, sin lluvias a la vista.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la masa de aire cálido que nos acompaña desde principios de agosto continúe afectando a la provincia, con máximas que se mantendrán cercanas a los 32 °C en la capital y en buena parte de la costa.

Sábado: calor moderado y ambiente veraniego

 El sábado amanecerá con cielos parcialmente despejados y alguna nube alta sin importancia. Las temperaturas máximas rondarán los 32 °C, con mínimas alrededor de 24 °C, lo que asegura otra noche tropical.

El viento soplará flojo de componente este, aportando algo de humedad pero sin llegar a refrescar. La sensación térmica, sobre todo en zonas sin sombra, podrá superar los 34 °C en las horas centrales.

Un día perfecto para playa o piscina, aunque se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 12 y las 17 horas.

Domingo: mismo guion y sin cambios a la vista

 El domingo repetirá el patrón: ambiente caluroso, cielo poco nuboso y mínimas muy suaves. Las máximas volverán a alcanzar los 32 °C, y la humedad seguirá elevando la sensación de calor.

A primera hora, la brisa marina suavizará el ambiente en la costa, mientras que en el interior la sensación será más seca.

