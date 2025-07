Bonnie Tyler, El Kanka, Vanesa Martín y más: arranca el Festival Noches Mágicas 2025

Alicante vuelve a convertirse en epicentro de la música y la cultura con el inicio de la decimotercera edición del Festival Noches Mágicas, que se celebrará del 25 de julio al 10 de agosto en el entorno natural de los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant.

Este consolidado festival regresa un verano más con una programación que reúne a destacados artistas nacionales e internacionales. El evento se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la música en directo gracias a su cuidada selección artística, su entorno privilegiado y su apuesta por una experiencia cultural completa.

El cartel de 2025 incluye nombres como Vanesa Martín, que abrirá el festival el 25 de julio, seguida por una nueva edición de la 80’s Summer Party el día 26 con Cómplices, Rafa Sánchez (La Unión) y The Refrescos. El 27 de julio será el turno de Bebe, que presentará su gira "Pafuera Telarañas".

El 31 de julio, la reconocida bailaora Sara Baras ofrecerá su espectáculo “Vuela”, homenaje a Paco de Lucía. El 1 de agosto actuarán Timo, Paula Mattheus y Besmaya, y el día 2 volverá la 80’s Summer Party con Los Secretos. El cantautor El Kanka subirá al escenario el 3 de agosto. Le seguirán Diego Ramos con su tributo a Julio Iglesias (5 de agosto), Vicente Amigo con su gira “Andenes del tiempo” (6 de agosto), Brothers in Band (7 de agosto), Tony Hadley (ex Spandau Ballet) y OBK (8 de agosto), y un potente cartel encabezado por Iván Ferreiro, Elyella y Ultraligera el 9 de agosto, dentro de la propuesta Music in the Garden. El festival concluirá el 10 de agosto con la actuación de Bonnie Tyler, como broche internacional de esta edición.

El Festival Noches Mágicas ofrece además una experiencia global que va más allá de los conciertos. Desde la apertura de puertas a las 20:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de gastronomía de autor en el restaurante Luna by Catering Terre, una zona de food trucks, coctelería premium, mercadillo de diseño y artesanía local, espacios chill out y diversas propuestas artísticas.

El Escenario Jardín acogerá también actuaciones en directo de artistas y grupos como Eva Sotoca (ganadora del Talent Fest 2025), Xeco Rojo, La Coctelera del Indio, The Ritual, Óscar Ballester (ganador del Talent Fest 2024), Rubber Duck, Situación Límite, Black Serval Music, Joe y Charli dúo con Marina Moltó, Siglo XXI (tributo a Mecano), Keeng (tributo a Queen) y El Despertar del Silencio (tributo a Héroes del Silencio).

Además, el festival amplía su programación con nuevas actuaciones en el espacio El Muelle Live, en el Puerto de Alicante. El 30 de julio, Plácido Domingo ofrecerá una gala lírica acompañado por la soprano María José Siri, el tenor Antonio Gandía y la Orquesta Virtuòs Mediterrani, dirigida por Borja Quintas. El 24 de agosto, la banda británica James protagonizará una nueva jornada de Music in the Garden.

Algunas fechas ya han agotado sus localidades, por lo que se recomienda adquirir las entradas con antelación en la web oficial del festival: www.nochesmagicas.es