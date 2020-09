AUDIO: Sonia Castedo en el juicio por el supuesto amaño del PGOU de Alicante: "No apañé nada a Enrique Ortiz"

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, del PP, ha negado que facilitase información privilegiada o un posible trato de favor al promotor Enrique Ortiz, durante su declaración en el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General (PGOU) investigado en el marco del caso Brugal.

"No le concedí nada ilegal y tampoco nada legal", ha enfatizado, en respuesta a la batería de preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ante el tribunal que le enjuicia en la Audiencia Provincial de Alicante por esta rama del Brugal en la que también se sientan en el banquillo de los acusados su predecesor en la alcaldía, el también popular Luis Díaz Alperi, y el citado Ortiz.

Ha destacado que "el 80 por ciento de lo que pidió a través de alegaciones fueron desestimadas y parece que aquí el señor Ortiz es el rey", ha insistido.

En esta línea, a lo largo de más de una hora de interrogatorio la exalcaldesa ha señalado que la información que se le facilitó al conocido constructor desde la Gerencia de Urbanismo estaba relacionada con los sectores en los que el empresario ejercía como agente urbanizador.

Ha negado que intercediese para modelar planes en favor de Ortiz. "No he apañado nada, ni el APA 9 ni el Rico Pérez", ha dicho antes de aclarar que "por apañar yo me refiero a solucionar".

Y ha tratado de explicar que, en el caso del APA 9, se refería a la necesidad de dar una salida para que una carretera no afectase al sector y se expusiese al Ayuntamiento a tener que pagar una indemnización.

Estadio Rico Pérez y reuniones con Ortiz

Respecto a la 'solución' para el estadio Rico Pérez (Ortiz es dueño del Hércules CF), ha dicho que se trataba de clarificar "quién era el propietario de los terrenos del aparcamiento anexo, y también se consiguió resolver que no toda la superficie era del Hércules".

Del mismo modo, Castedo ha señalado que era "normal" que se celebrasen reuniones con Ortiz para hablar sobre los planes que le afectaban, y a preguntas del fiscal Anticorrupción también ha admitido que tenía una "relación familiar" con el constructor, que se "agudizó" en el momento en el que ella asumió la Alcaldía de la ciudad, en el año 2008, en sustitución del también procesado Díaz Alperi.

Al respecto, ha reconocido que había compartido viajes con la familia de Ortiz, aunque ha señalado que fue ella quien asumió los gastos. Por lo menos, por lo que respecta a los dos viajes a Andorra realizados en las navidades de 2008 y 2009.

"Hablé con la mujer de Ortiz, ella me dijo en qué hotel iban a estar y cuál fue la agencia en la que había contratado el viaje, y yo fui e hice lo mismo", ha explicado. "Los viajes los pagué yo, en metálico; una parte en la reserva y otra días antes del viaje", ha apuntado.

No obstante, sí ha señalado que realizó un viaje a Ibiza en el yate del constructor en el verano de 2009 y que fue invitada. "Pague los gastos cuando salíamos fuera", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que contactó con Ortiz para que contratase a personas necesitadas, al igual que a otros empresarios de la ciudad, pero que eso "no se hacía a cambio de nada".

El proceso sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante se sigue contra Castedo, Díaz Alperi, Enrique Ortiz, el constructor ilicitano Ramón Salvador, los abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y tres personas más relacionadas con las empresas del constructor.