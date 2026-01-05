Otra asociación cannábica cae en Dénia: la quinta en lo que va de año

La Policía Nacional ha desmantelado otra presunta asociación cannábica en la ciudad de Dénia, que operaba como un punto de venta de droga al menudeo bajo apariencia legal. En la operación han sido detenidas cuatro personas, de entre 23 y 34 años, entre las que se encontraban el presidente y el tesorero de la asociación.

Se trata de la quinta intervención policial en lo que va de año en Dénia contra este tipo de locales, lo que pone de relieve la proliferación de asociaciones de cannabis que incumplen la normativa y derivan en actividades claramente delictivas.

Venta indiscriminada de droga

Las investigaciones permitieron constatar que el local vendía marihuana y hachís tanto a socios como a no socios, sin ningún tipo de control, permitiendo que los clientes entraran, compraran y se llevaran la sustancia fuera del establecimiento, una práctica incompatible con la actividad legal que este tipo de asociaciones dicen desarrollar.

Durante el registro, autorizado por mandamiento judicial, los agentes localizaron taquillas privadas donde los clientes guardaban bajo llave marihuana, hachís y polen, completamente fuera de cualquier control administrativo o sanitario.

Más de 2,6 kilos de marihuana intervenidos

En la entrada y registro del local, en el que participaron la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana y la Unidad de Guías Caninos, se intervinieron:

- 2.609 gramos de marihuana

- 157 gramos de polen

- 42 gramos de hachís

- 38 cigarrillos tipo porro

- 845 euros en efectivo

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Dénia, acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Un fenómeno en expansión en la provincia

Desde la Policía Nacional advierten de la proliferación de las denominadas Asociaciones de Cannabis o CSC no solo en Dénia, sino en toda la provincia de Alicante. Aunque muchas están constituidas legalmente y sin ánimo de lucro, algunas aprovechan la falta de una legislación específica para desviarse de sus fines fundacionales y convertirse en auténticos puntos de distribución de droga.

Una situación que mantiene en alerta a los cuerpos policiales y que está motivando operaciones constantes para frenar este tipo de actividades ilícitas en la Marina Alta.