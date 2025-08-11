Alicante, entre las reinas del lujo: 1 de cada 10 casas millonarias de España está aquí

Alicante se consolida como uno de los destinos estrella para el mercado inmobiliario de lujo en España. Según los últimos datos de Idealista, la provincia acapara el 11% de todas las viviendas anunciadas por encima del millón de euros en el país, compartiendo podio con enclaves como Baleares, Málaga, Madrid, Barcelona y Girona.

En total, España cuenta con 43.707 viviendas de lujo a la venta, y solo en Alicante se encuentran miles de ellas, confirmando el peso que tiene la Costa Blanca en la atracción de grandes fortunas nacionales e internacionales. La combinación de clima, playa, oferta gastronómica y conexiones internacionales parece ser la receta perfecta para atraer a compradores con carteras muy selectas.

Pero el protagonismo alicantino no se queda ahí: en el segmento más exclusivo, el de las viviendas de ultralujo —aquellas con un precio superior a los tres millones de euros—, Alicante se sitúa en quinta posición nacional con 447 propiedades, lo que representa el 5% del total de este mercado en España.

Estos datos confirman que la provincia no solo es un destino turístico de primer nivel, sino también un imán para la inversión inmobiliaria de alto standing. Desde villas en primera línea de mar hasta fincas con vistas panorámicas, el lujo en Alicante tiene nombre propio… y cifras millonarias que lo respaldan.