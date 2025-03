Vicente Parras, antes del Alcoyano - Hércules: "No hay favorito, habrá mucho respeto en el campo"

El entrenador Vicente Parras, que ha estado al frente del Deportivo Alcoyano las últimas temporadas hasta que terminó su etapa el pasado noviembre, ha pasado este jueves por Deportes COPE en Alicante a sólo tres días del derbi provincial que se vivirá en El Collao. El técnico cree que será un partido igualado, no ve un favorito claro y considera al Hércules un aspirante a pelear por la quinta plaza del 'play off'

“Los dos equipos llegan un poco apretados. Sobre todo el Deportivo, que se ha metido en una zona en la que no quería estar. Al Hércules lo veo que podría estar un poco más tranquilo y peleando por cosas más bonitas, pero tras el último tropiezo en casa, tendrá que afrontar el partido para al menos no perderlo. Porque si pierde en Alcoy, igual tiene que mirar para abajo”, comenta el entrenador.

“No hay ningún favorito y creo que va a haber mucho respeto en el campo. Los dos equipos son conscientes de que ahora mismo se están jugando mucho”, añade Parras. “El Hércules demuestra mucha solidez en el Rico Pérez y lo normal sería que fuera de casa tuviera un rendimiento más regular”, señala.

“El Hércules tiene que estar tranquilo. En muchos momentos de la temporada yo pensaba que iba a ser ese cuarto o quinto equipo que iba a estar peleando por el 'play off', pero los resultados fuera de casa le han lastrado un poco. Es un equipo sólido para esta categoría, le han faltado tres o cuatro puntos fuera de casa. Si no se pone nervioso, creo que el Hércules puede pensar en estar un poco más arriba”, indica el entrenador. “La capacidad de mantenerse ordenado es lo que más me gusta del Hércules, eso a lo largo de la temporada te puede dar muchos puntos”, opina.

AMENAZAS DEL ALCOYANO

“El Deportivo tiene individualidades que en cualquier acción te la pueden hacer. Cristian Herrera puede aparecer en segunda línea, Losada te puede enchufar cualquier balón suelto en el área. Y Pastrana, que está un poco desaparecido, pero se puede echar el equipo a la espalda en este partido y es de los que te resuelven un resultado”, concluye.