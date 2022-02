El Gran Hotel Bali de Benidorm tampoco celebrará este año la subida vertical

La subida vertical al Gran Hotel Bali de Benidorm, prueba perteneciente al circuito mundial Towerrunning World Association, no se celebrará en este año 2022 como consecuencia de la situación sanitaria, según han informado este jueves a través de un comunicado la gerencia del edificio y la dirección de la carrera.

La organización de la prueba, cuya última edición tuvo lugar en 2019, ha anunciado la decisión de no celebrar la carrera, a tres meses de su celebración, para no “causar incertidumbre en relación a la preparación y planificación de los participantes”. El principal motivo para la suspensión sigue siendo la pandemia y aunque se admite que hay una evolución positiva, la organización entiende que como medida de “prudencia y responsabilidad” la competición no debe realizarse.

Te puede interesar: Una torre de 20 metros con paneles LED en la avenida del Mediterráneo de Benidorm

52 pisos en el menor tiempo posible

“Estamos seguros de poder organizar con más ganas que nunca y todas las garantías sanitarias la edición de 2023”, concluye la nota. La subida contó en sus últimas ediciones con una participación de más de 500 atletas de todo el mundo en una prueba en la que hay que ascender los 924 escalones de los 52 pisos del edificio más alto de Europa en el menor tiempo posible.