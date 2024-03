En San Vicente sueñan con el ascenso: "El año que viene, Jove - Hércules"

El Jove Español anda desatado con cinco victorias consecutivas en el grupo 6 de Tercera Federación. La última, ayer, 1-3 sobre el Acero, para consolidarse en la zona de promoción de ascenso. El equipo de San Vicente del Raspeig está tercero en la clasificación y aventaja en doce puntos al sexto clasificado, con lo que su presencia en el play off parece garantizada, aunque todavía restan diez jornadas hasta el final.

"El año que viene, Jove - Hércules", se escucha gritar a uno de los jugadores del Español en un vídeo difundido por el club en sus redes sociales en el que se aprecia la alegría de los futbolistas en el vestuario tras la victoria en el campo del Acero. Y, en realidad, no está tan lejos. Sólo una categoría por debajo del histórico de la capital alicantina, que anda atascado en su camino por intentar salir de Segunda RFEF. Si el equipo de San Vicente logra el ascenso en el play off y el Hércules no lo hace, la próxima temporada serían rivales.

Otro equipo que también puede ser rival de los blanquiazules la próxima temporada es el Elche Ilicitano. El filial franjiverde tiene en su mano el ascenso directo y diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado en el grupo 6 de Tercera Federación.