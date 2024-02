El Hércules busca el liderato en Andratx

El Hércules intentará este sábado (17.00 horas) asaltar el Municipal Sa Plana de Andratx y recuperar provisionalmente la primera posición del grupo III de Segunda RFEF. Los alicantinos no han respondido en sus últimos desplazamientos con dos derrotas seguidas en los campos de Espanyol B y Torrent, pero se marcan el objetivo de volver a ganar fuera de casa tras el impulso que supuso el gran partido ante el San Andreu del pasado domingo. Si lo logran, el equipo será líder de nuevo a la espera de lo que hagan mañana los rivales directos.

Los de Rubén Torrecilla se reencontrarán esta tarde con el césped artificial, una superficie que no se les ha dado nada bien esta temporada, ya que cuatro de las seis derrotas han sido sobre este tipo de terreno de juego.

Audio





El entrenador insistió durante la semana en la importancia de que sus jugadores estén concentrados en todo momento para poder “competir” en un contexto al que no están acostumbrados. Y también dijo que "no hay excusas" y que para ser campeón hay que ganar en estos campos. No será fácil, porque en Sa Plana no ha logrado los tres puntos ningún equipo visitante esta temporada. Por el momento son diez partidos disputados en casa por el Andratx con un balance de cinco empates y cinco victorias para el conjunto balear.

Novedades en la convocatoria

Torrecilla no podrá contar hoy con el centrocampista José Artiles, que sigue con la recuperación de una fractura del peroné, pero recupera a Roger Colomina tras cumplir sanción. Alvarito no ha entrado en la convocatoria porque el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar después de que el futbolista se haya recuperado recientemente de un esguince de tobillo. Sí ha viajado Retu, aunque en principio todavía es pronto para que tenga minutos de competición.

No pierdas el especial Tiempo de Juego de este sábado con el Intercity - Algeciras de Primera RFEF y el Andratx - Hércules. Puedes escucharlo aquí desde las 16.00 horas.