La negociación entre el Hércules y Carmelo se atasca

Desgraciadamente en el Hércules las cosas nunca son fáciles. El club pregona que Carmelo del Pozo es el idóneo y el director deportivo quiere ponerse al frente del nuevo proyecto herculano. Entonces, si ambas partes lo tienen tan claro, ¿qué puede salir mal?. No subestimen el poder de Ortiz y Ramírez. Siempre hay una posibilidad de que todo se vaya al traste. No es casual que el Hércules vaya a enfilar su séptimo año consecutivo en Segunda División B. Pasan jugadores, directores deportivos, entrenadores y nadie triunfa. ¿Por qué? Tal vez haya que detenerse en que los que están al mando son los mismos, siempre actúan a medias y no se deciden a dejar el club en manos de profesionales.

Cuando una negociación se alarga más de una semana, es obvio que hay algo que no va bien. Es evidente que si todo fuera maravilloso, Carmelo no sólo estaría firmado, sino que además estaría ya en Alicante preparando el nuevo proyecto. El fin de semana se antoja clave para avanzar y acabar con este culebrón. El herculanismo no está preparado para un mazazo a las primeras de cambio. Probablemente, la tragedia del Covid-19 ha salvado al Hércules del descenso y a los accionistas les ha permitido ahorrar dinero con la aplicación del ERTE, pero lo que no va a conseguir la pandemia es que el aficionado del Hércules se olvide de quiénes fueron los responsables de la mayor vergüenza sufrida por el club en sus casi 100 años de historia.

El club necesita grandes dosis de credibilidad para volver a arrancar la ilusión de sus aficionados. Con Quique Hernández no es suficiente. Ortiz y Ramírez a lo mejor se sorprenden de por qué Carmelo quiere todos los detalles del proyecto por escrito. Es sencillo. Aquí todo el mundo nos conocemos. Los accionistas se han ganado a pulso una mala reputación futbolística. "A ver si por una vez son inteligentes y valoran tener en el club a alguien de la categoría de Carmelo", recordaba Tote esta semana. Pues eso, a ver si es verdad.