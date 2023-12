Juan Señor, el héroe del 12-1 a Malta y su curioso cariño al Hércules

Juan Señor es uno de los hombres más buscados en este 21 de diciembre. Se cumplen 40 años del histórico 12-1 de España a Malta en Sevilla y el exjugador madrileño de 65 años guarda un secreto en clave herculana. "Hace muchos años mi hijo decidió hacerse del Hércules y aquí estamos, siguiendo al equipo y con la ilusión de que este año pueda ser el del ascenso", sonríe el héroe del Benito Villamarín.

"Macho Hércules, lo primero de todo", responde Juan Señor, el hijo del mítico futbolista, que escucha atentamente la entrevista al lado de su padre. "Soy herculano. Me levanté un día y sentí ese flechazo con 10 años que no sé explicar. Pensaba que se me iba a pasar, pero no se me pasó y ahí seguimos", añade Señor Junior.

"Tengo buenos amigos en Alciante, pero allí no tenemos familia. Lo de mi hijo fue tremendo. Se levantó de la noche a la mañana y dijo que era del Hércules. Le empece a buscar camisetas y cosas firmadas. Le tiene un cariño al club impresionante", cuenta Juan Señor.

"La clave es que no perdimos la fe en ningún momento"

"La clave de aquella segunda parte es la fe que tuvimos en que lo íbamos a conseguir. Entrar al descanso solo 3-1 era un varapalo, porque habíamos creado infinidad de ocasiones para mucho más. Ahí dijo algo Miguel Muñoz, y rápidamente siguieron Camacho y Rincón y salimos a conseguirlo", recuerda Señor de aquella inolvidable noche del 21 de diciembre de 1983.

