Jornada de despedidas para el Hércules contra un Atlético Sanluqueño que se juega la permanencia

Alicante - Publicado el 23 may 2025, 12:07

El Hércules despide este sábado la temporada ante su público en el partido que le medirá al Atlético Sanluqueño en la última jornada de Primera Federación (19:00 horas, Rico Pérez). El partido se presenta intrascendente para los blanquiazules a nivel clasificatorio pero vital para su rival, que se juega la permanencia en la categoría. No obstante, el equipo alicantino buscará una victoria que evite otro enfado de su afición y para cerrar el curso con las mejores sensaciones posibles.

Será también jornada de despedidas para varios futbolistas del vestuario del Hércules. Aunque el club no ha comunicado nada a nivel oficial, ha jugadores que terminan su contrato en las próximas semanas y no está claro que vayan a renovar, como Josema, Artiles, Coscia o Dani Romera. Otra incógnita es Rubén Torrecilla, el entrenador, que todavía tiene un año más de vínculo con la entidad pero su continuidad no está asegurada aunque él haya asegurado que sí quiere seguir.

El extremeño quiere continuar, pero la trayectoria negativa en el último tramo del equipo, que ha enlazado tres derrotas consecutivas y sumado una sola victoria en los últimos siete partidos, ha provocado muchas dudas en el club.

Torrecilla ha garantizado que el Hércules, pese a no jugarse nada más que el honor, irá a por todas a por la victoria para no desvirtuar la competición, ya que hay varios equipos implicados en la lucha por la salvación pendientes de este encuentro. El entrenador no podrá contar para el partido con los lesionados de larga duración Yanis y Dappah.

El técnico ha confirmado que dará minutos durante el partido a algún canterano como premio a su buen trabajo en los entrenamientos con el primer equipo, como es el caso del lateral Jorge Galvañ.

Una posible alineación del Hércules puede ser la formada por Carlos Abad; Samu Vázquez, Montoro, Josema, Retuerta; Artiles, Roger Colomina; Javi Moreno, Soldevila, Alvarito; y Coscia.