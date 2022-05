El Hércules utilizará el vestuario y el banquillo visitante en el Rico Pérez ante el Unión Adarve

El Hércules utilizará el vestuario y el banquillo visitante en su estadio, el José Rico Pérez, en el encuentro del sábado ante el Unión Adarve, correspondiente a la semifinal de la fase de ascenso a Primera RFEF, al conceder en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el rol de local al conjunto el mejor clasificado durante la competición regular.

La RFEF, en una reunión con los clubes participantes, dejó abierta la posibilidad de que hubiera un acuerdo privado entre Hércules y Unión Adarve para que el equipo alicantino, por una cuestión logística y de comodidad, no tuviera que cambiar de vestuario y trasladar su material, pero la entidad madrileña decidió ejecutar su derecho de actuar como local.

El Hércules ya ha pasado por la experiencia de ser visitante en el Rico Pérez en la primera década de este siglo, ya que durante cuatro temporadas en Segunda B y una en Segunda tuvo que ejercer de forastero en sus duelos ante el desaparecido Alicante CF cuando ambos equipos compartían estadio. Sin embargo, durante esta etapa, el Alicante respetó la tradición y nunca utilizó el vestuario del Hércules para preparar sus partidos como local ni los duelos ante su rival ciudadano. De esos cinco partidos como visitante en el Rico Pérez el Hércules logró ganar tres, empató uno y sufrió una derrota. Pese a no ejercer de local, en esta ocasión el equipo alicantino no tendrá que cambiar su habitual equipación blanquiazul y pantalón negro al no existir coincidencia de colores con el equipo madrileño.