El Hércules señala a los árbitros antes de jugársela ante el Mestalla

El Hércules ha puesto en marcha toda su artillería para culpar a los árbitros por el bajón de rendimiento del equipo en la segunda vuelta de la competición, en la que sólo ha sumado 8 puntos de 24 posibles. "Basta ya", "Si se queja el Real Madrid, yo también me quejo" y "Con VAR, llevaríamos cinco goles más" fueron algunas de las frases con las que sorprendió este viernes el entrenador blanquiazul, Rubén Torrecilla, antes de recibir al Valencia Mestalla este domingo en el Rico Pérez.

A las palabras del técnico les siguió un vídeo publicado por el club en sus redes sociales con varias acciones de juego de la presente temporada. En algunas se aprecian errores arbitrales que han perjudicado a los alicantinos, como el fuera de juego señalado el pasado domingo a Marcos Mendes ante el Europa o el gol mal anulado a Samu el día de la Penya Independent. Según Torrecilla, si las decisiones de los colegiados hubieran sido correctas, su equipo tendría cinco goles más.

“Basta ya”, afirmó el técnico, quien pidió respeto para la entidad alicantina por parte del colectivo arbitral. “No queremos salir beneficiados por el colegio arbitral, pero tampoco queremos que nadie perjudique nuestro trabajo”, afirma el Hércules en su cuenta oficial de X. “Somos un club con más de cien años de historia y merecemos el mismo respeto y la misma arbitrariedad que el resto de equipos de nuestra categoría”, añade la entidad herculana.

En el vídeo, de algo más de dos minutos de duración, el club recoge hasta ocho acciones de los partidos ante Europa, Cerdanyola, Peña Independent, Valencia Mestalla y Formentera en las que entiende que se vio perjudicado por errores de los colegiados. En las imágenes se aprecian goles anulados, expulsiones rigurosas, posibles penaltis por manos de los rivales no señalados y fueras de juego que entiende que no lo eran y que fueron señalados cuando los delanteros encaraban al portero. Lo que no hace el club en ningún momento es señalar las acciones en las que ha podido salir beneficiado.





El equipo ocupa actualmente la quinta plaza del grupo 3 de Segunda Federación, a siete puntos del líder, Badalona, y según Torrecilla estos errores de los árbitros le han costado al equipo “seis o siete puntos”. Mientras tanto, el conjunto blanquiazul tendrá que ganar este domingo a las 18 horas al Valencia Mestalla si no quiere ver a los rivales directos más lejos todavía.