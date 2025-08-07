El Hércules presenta a Unai Ropero y Ben Hamed: "No nos vale otra cosa que ir a por el ascenso"

Siguen las presentaciones en el Rico Pérez de los nuevos fichajes del Hércules. Este jueves ha sido el turno de Ben Hamed y Unai Ropero, que se han sentado en la sala de prensa junto al secretario técnico, Paco Peña, que les ha dado la bienvenida y se ha mostrado ilusionado de la llegada a Alicante de ambos futbolistas. El extremeño ha asegurado que les seguía la pista desde hace tiempo y se ha mostrado confiado en que su aportación al equipo esté a la altura de las expectativas.

El camerunés Ben Hamed fue el primer fichaje del verano y su adaptación al equipo ha sido rápida tal y como se ha visto en la pretemporada. El centrocampista ha mostrado buen nivel sobre el terreno de juego en los amistosos disputados hasta ahora y todo indica que será uno de los fijos en el once titular de Torrecilla. Se ha descrito como un futbolista de carácter ofensivo al que le gusta llegar al área y, tal y como hicieron el martes Bolo y Slavy, se ha mostrado ambicioso para luchar por el ascenso. "Si estoy aquí es para luchar por el ascenso del Hércules, de eso no hay ninguna duda", ha comentado.

VERSATILIDAD Y BUENAS REFERENCIAS

Ropero jugará esta temporada de blanquiazul cedido por el Deportivo Alavés. Peña ha destacado su versatilidad en las posiciones de ataque y ha revelado que Sergio Fernández, director deportivo del equipo babazorro y excapitán del Hércules, le ofreció buenas referencias del jugador.

El nuevo futbolista del Hércules ha elogiado el nivel de la plantilla. "Hay mucha competencia en cada puesto y eso nos va a hacer dar lo máximo para estar en el once. Vamos a estar para ascender seguro", ha afirmado. El atacante nacido en Vitoria también se ha referido al partido de este sábado en el Martínez Valero contra el Elche. Aunque es consciente de que sólo es un amistoso de pretemporada, también ha admitido que al equipo le gustaría volver a ganar al conjunto franjiverde. "Sabemos la importancia de cómo vive la afición este tipo de partidos. Intentaremos dar la mejor versión de cada uno y ganar, acostumbrarnos a ganar, porque eso es bueno", ha concluido.