El Ayuntamiento de Jaca convoca una encuesta ciudadana sobre el proyecto Oroel Park el 19 de octubre

El Ayuntamiento de Jaca convoca el próximo domingo 19 de octubre, una encuesta ciudadana con el objetivo de conocer la opinión de los vecinos y vecinas del municipio sobre el proyecto Oroel Park.

La votación se desarrollará en horario de 10:00 a 19:00 horas, en el Ayuntamiento de Jaca, donde se habilitarán urnas que estarán custodiadas por personal funcionario municipal, garantizando así la transparencia y el correcto desarrollo del proceso.

Podrán participar en la encuesta todas las personas empadronadas en Jaca mayores de 18 años, quienes deberán acreditar su identidad mediante documento oficial (DNI, NIE o pasaporte) en el momento de emitir su voto.

La cuestión formulada será la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con la realización del Proyecto “Oroel Park” en el entorno del parador de Oroel? Y existirán dos alternativas a la citada cuestión: “Si” o “No”; disponiendo que cualquier otra respuesta y/o observación formulada se considerará como nula.

Infografía de Oroel Park

Tras la emisión de la encuesta, se realizará un informe con relación a los resultados de la misma, suscrito por parte de los funcionarios participantes en la misma, que será elevado a la Alcaldía, quien, a su vez, hará público los resultados. El periodo de la encuesta, como posteriormente la emisión del correspondiente informe por parte de los técnicos municipales, tendrán el carácter de públicos, garantizándose así la mayor transparencia posible.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Jaca reafirma su compromiso con la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones, brindando a los jacetanos y jacetanas la oportunidad de expresar su opinión sobre el proyecto planteado para recuperar el entorno de Oroel. Cabe recordar que se plantea como una zona de esparcimiento recreativa para niños y familias, con módulos de materiales sostenibles. Se ha diseñado con el mínimo impacto ambiental y la máxima sostenibilidad.

Desde el Ayuntamiento de Jaca, se invita a toda la ciudadanía a participar en este proceso de participación.