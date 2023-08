Se cumplen 50 años del último Seat 600 fabricado en España

Hoy no es un día cualquiera para la marca SEAT, hasta me atrevería a decir que para nuestro país. Hoy se celebra 50 años del final del Seat 600.

El 3 de agosto de 1973, se dejó de fabricar el mítico modelo español, 794.406 uinidades se fabricaron en las instalaciones de la Zona Franca de Barcelona durante 16 años ininterrumpidos en los que se mantuvo su producción.

El Seat 600 supuso para las familias de nuestro país el hacer realidad el sueño de comprar un vehículo, el que venía a costar por entonces 63.000 pesetas y ningún otro modelo ha quedado tan marcado en nuestros corazones, ni con una nostalgia de ver su presencia en nuestras calles y carreteras españolas.

Los primeros 600 fabricados por la Sociedad Española de Automoción contaba con un motor de 633 c.c. y de entre 18 y 20 CV, durante seis años se mantuvo en producción, para pasar posteriormente a sus versiones D, E y L-Especial, equipados con un motor de 767 c.c., que subía la potencia a 25 CV y más tarde a 28 CV, que fue durante los diez años restantes de su fabricación.

Su carrocería se mantuvo igual durante sus años de producción, excepto en su cambio en la manera de las puertas, que cambió su modo de apertura y fue a partir de 1170 . A día de hoy, sus seguidores siguen siendo miles y no dejan de organizar quedadas, eventos, reuniones e incluso rutas por nuestro país, haciendo que no se deje de conmemorar el modelo, el 600, que dio motor y libertad a nuestras familias y que 50 años después de dejar de fabricarse no deja de levantar miradas y grandes recuerdos.