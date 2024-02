Cerdanyola - Hércules: partido sin red para los alicantinos

No hay margen de error para el Hércules. Las siete derrotas del equipo alicantino no le permiten muchos fallos más en las once jornadas que restan si quiere mantenerse vivo en la lucha por el primer puesto, que te envía directamente a Primera Federación. Después del partido de esta tarde en Les Fontetes quedarán diez, así que los blanquiazules están obligados a ganar al Cerdanyola (17.00 horas).

Escucha el partido en directo aquí: Tiempo de Juego en COPE Alicante desde las 16.40 horas

No hay otra opción: sólo vale la victoria, especialmente tras la inesperada y sonrojante derrota del pasado domingo ante la Penya Independent en el Rico Pérez. Lo sabe Rubén Torrecilla, que este viernes buscó inculcar a sus futbolistas el gen ganador de Ilia Topuria con un vídeo del flamante campeón del mundo de la UFC en peso pluma. El entrenador aseguró que su equipo sigue mirando al primer puesto pero también que es consciente que el nivel mostrado hace siete días es insuficiente.

Se pierden la cita los lesionados Artiles y Richie y el sancionado Juanmi. El resto están todos disponibles para buscar una reacción necesaria. La semana ha quedado marcada por el cambio de segundo entrenador. Rubén Torrecilla despachó a Felix Carvallo e incorporó a Iván Moya como principal ayudante.

El rival está en la zona de descenso y es el tercer peor equipo como local del grupo. En su estadio, Les Fontetes, el Cerdanyola ha sufrido siete derrotas este temporada. La principal amenaza del equipo barcelonés es el veterano delantero Boris Garrós, que suma nueve tantos.

Aunque la alineación del Hércules es una incógnita después de la derrota ante la Penya y porque puede quedar condicionada por el césped artificial del campo del Cerdanyola, se parecerá bastante a la siguiente: Abad, Samu, Nolan, Josema, Candelas, Mangada, Roger, Javi Moreno, Nico, De la Nava y Mendes.

La jornada

Se espera una tarde emocionante en el grupo 3 de Segunda RFEF con el duelo entre los dos líderes. Lleida y Badalona se ven las caras en el Camp d’Esports con el primer puesto en juego. Ambos tienen tres puntos más que el Hércules, que en el peor escenario posible puede irse hoy a dormir a seis puntos del ascenso directo. Por otro lado, han quedado aplazados dos partidos por el trágico incendio del edificio del Campanar en Valencia. No se juegan el Torrent - Saguntino ni el Europa - Mestalla como señal de luto por las víctimas.

Audio