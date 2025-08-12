Balonmano en estado puro: comienza el primer Trofeo Internacional Ciudad de Alicante

El pabellón Pitiu Rochel ha acogido este martes la presentación del I Trofeo Internacional Ciudad de Alicante, un triangular de balonmano que medirá al Eón Horeno Alicante, equipo recién ascendido a la Liga Asobal, contra la Fundación Agustinos y el MT Melsungen alemán, conjunto de primer nivel europeo y tercer clasificado en la Bundesliga de la pasada temporada.

Los tres partidos se celebrarán entre este martes y el jueves en el pabellón alicantino.

El juego comenzará este martes a las 21 horas en partido que medirá a Agustinos contra el MT Melsungen. Mañana miércoles a la misma hora jugarán un derbi alicantino Eón y Agustinos y el jueves, a la misma hora, se medirá el Eón al conjunto alemán en el partido que se presenta como el 'plato fuerte' del triangular.

Los abonados del Eón podrán acceder gratis al torneo mientras que el resto del público puede comprar un abono para los tres partidos por 25 euros. El entrenador del Eón, Fernando Latorre, ha admitido que jugar estos partidos, especialmente el del MT Melsungen por el nivel del conjunto alemán, va a venir muy bien a su equipo para preparar el estreno en la Liga Asobal previsto para el próximo 13 de septiembre contra el FC Barcelona.

Jaime Cremades ‘Ñago’, presidente del Horneo Eón Alicante, se ha mostrado confiado en que esta primera edición del Ciudad de Alicante “sea un éxito rotundo y sea el primero de más ediciones”.

Por su parte, Manuel Villar, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alicante ha recalcado la importancia de este torneo: “Va a ser buenísimo para la ciudad. El balonmano es el deporte que más glorias le ha dado a Alicante y merecíamos un torneo como este”, ha comentado.

En el acto han estado presentes Manuel Villar, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, Jaime Cremades ‘Ñago’, presidente del Horneo Eón Alicante y Alejandro Rico, gerente del club. Así como los entrenadores y capitanes de los tres equipos. Fernando Latorre y Ander Torriko del Eón, por parte de la Fundación Agustinos Alicante, Alejandro Carrilo (entrenador) y Hugo Ponce de León (capitán) y del MT Melsungen Roberto García Parrondo (entrenador), Isaias Guardiola (segundo entrenador) Erik Balenciaga (capitán).